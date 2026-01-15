Характерно, що десятиліттями Росію дуже дратувало, що Голодомор 1932-33 був визнаний в Україні цілеспрямованим геноцидом українського народу. Величезні зусилля пропагандистів були спрямовані на те, щоб переконати всіх, що це вигадка націоналістів, і жодного голоду Москва навмисно в Україні не влаштовувала.

Але зараз Росія робить з українцями рівно те саме, що робила століття тому. Тільки замість голоду як зброю використовує холод. Навмисно влаштовує гуманітарну катастрофу, намагаючись виморожувати цілі мегаполіси з непокірним населенням. Причому все це робиться під публічні заклики державної пропаганди "діяти жорсткіше", "нікого не жаліти". Тобто вже не таємно, а відкрито, показово.

І напевно років через 50 хтось теж розповідатиме, що нічого цього не було, що це "вигадка націоналістів", ніякого "холодомору" Москва не влаштовувала.