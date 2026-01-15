Все ОВА и КГВА должны сократить потребление электроэнергии: план правительства для преодоления ЧП в энергетике

Все областные военные администрации (ОВА) и Киевская городская военная администрация (КГВА) должны обеспечить жесткую экономию электроэнергии. В течение суток они должны ограничить внешнюю подсветку домов и территорий, подсветку рекламы, излишнее уличное освещение.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она озвучила план правительства для преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике

"Энергосистема страны находится в сложных обстоятельствах из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий", – подчеркнула Свириденко.

Рациональное потребление электроэнергии

"Все ОГА и Киевская городская военные администрации в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение", – сообщила глава правительства.

Она добавила, что в течение суток будут открыты новые пункты несокрушимости на период чрезвычайной ситуации и сильных морозов. В этих пунктах также организуют питание.

Энергетики и все службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Также 24/7 работает линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Заживлення жилых домов Киева и Киевской области

По словам премьера, в Киеве и Киевской области в течение суток проанализируют состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов, отдельно — домов с электроотоплением, где сейчас нет электричества. Для жителей домов, где ситуация самая сложная, предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая помощь.

Дома с электроотоплением

Кабмин прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры. Свириденко отметила, что такой шаг позволит обеспечить постоянный обогрев зданий.

Резервная генерация и подключение

По словам главы правительства, Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

Сроки и упрощённые требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения рекомендовано сократить.

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании по регионам.

Оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего — для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения.

Комендантский час

На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа.

Свириденко уточнила, что во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

- без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности, в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения.

- Также во время комендантского часа разрешат движение частного транспорта.

При этом контроль и общественный порядок будут обеспечивать Силы безопасности и обороны.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", – добавила Свириденко.

Образование

В Киеве зимние каникулы должны продлить до 1 февраля. решение не касается детских садов, уточнила премьер-министр.

В других областях Минобразования вместе с ОГА должны определить необходимость для всех учебных заведений перейти на дистанционное обучение, продлить или уйти на зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, учитывая ситуацию в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за тяжелой ситуации после российских обстрелов критической инфраструктуры созывает союзников на "Энергетический Рамштайн". Наше государство рассчитывает получить дополнительную помощь и "конкретные обязательства" для налаживания стабильного электро- и теплоснабжения.

