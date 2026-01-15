Морозы не отступят? Синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине. Карта

Зима не спешит сдавать свои позиции – в пятницу, 16 января, на большинстве территории Украины сохранится холодная погода и переменная облачность. Осадков ожидается немного, только на востоке возможен снег.

Видео дня

Температуры будут оставаться низкими, особенно ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины ночью ожидается от -13° до -8°C, днем температура поднимется до -7°...-3°C. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

На востоке страны будет холодно и снежно: ночью -16°...-9°C, днем -11°...-7°C. Прогнозируются небольшие и умеренные снежные осадки, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На юге ночью температура будет колебаться от -11° до -5°C, днем потеплеет до -7°...-3°C. Облачность будет с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На севере ожидаются самые низкие температуры: ночью до -21°C, днем -14°...-12°C. Осадков не предусмотрено, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут -16°...-14°C, днем потеплеет до -10°...-8°C. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Киеве пятница тоже будет морозной: ночью -17°...-15°C, днем -13°...-11°C, небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!