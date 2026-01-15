Некоторые политические корифеи-корефаны уверенно заверяют:

Видео дня

такое удивительное стечение обстоятельств, которым внезапно оказалось почти мгновенное политическое уничтожение сразу Ермака и Тимошенко,

как совершенно случайное или безусловно объективное - субъективно невозможно или как минимум маловероятно,

так что где-то [Трампампам!] должны быть и отечественные бенефициары [географически далеко санкционированного] честного процесса зачистки страны Украины от коррупции столь своевременно и одновременно.

Именно на этом фоне таких конспирологических допущений и прозвучало сообщение о неожиданном (хотя и весьма ожидаемом) объединении:

определенной кампании то ли известного генерала, то ли известного посла

с командой одного известного прошлого президента…