УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Если политические звезды внезапно гаснут, значит это кому-нибудь нужно

Если политические звезды внезапно гаснут, значит это кому-нибудь нужно

Некоторые политические корифеи-корефаны уверенно заверяют:

Видео дня

такое удивительное стечение обстоятельств, которым внезапно оказалось почти мгновенное политическое уничтожение сразу Ермака и Тимошенко,

как совершенно случайное или безусловно объективное - субъективно невозможно или как минимум маловероятно,

так что где-то [Трампампам!] должны быть и отечественные бенефициары [географически далеко санкционированного] честного процесса зачистки страны Украины от коррупции столь своевременно и одновременно.

Именно на этом фоне таких конспирологических допущений и прозвучало сообщение о неожиданном (хотя и весьма ожидаемом) объединении:

определенной кампании то ли известного генерала, то ли известного посла

с командой одного известного прошлого президента…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...