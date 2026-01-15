Блог | Если политические звезды внезапно гаснут, значит это кому-нибудь нужно
Некоторые политические корифеи-корефаны уверенно заверяют:
такое удивительное стечение обстоятельств, которым внезапно оказалось почти мгновенное политическое уничтожение сразу Ермака и Тимошенко,
как совершенно случайное или безусловно объективное - субъективно невозможно или как минимум маловероятно,
так что где-то [Трампампам!] должны быть и отечественные бенефициары [географически далеко санкционированного] честного процесса зачистки страны Украины от коррупции столь своевременно и одновременно.
Именно на этом фоне таких конспирологических допущений и прозвучало сообщение о неожиданном (хотя и весьма ожидаемом) объединении:
определенной кампании то ли известного генерала, то ли известного посла
с командой одного известного прошлого президента…