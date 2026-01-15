Украину ждут новые отключения электроэнергии: чего ждать 16 января

В пятницу, 16 января, по всей территории страны будут действовать почасовые отключения света для населения. Параллельно энергетики будут применять лимиты потребления электроэнергии для предприятий и промышленных объектов.

Видео дня

Как сообщили в "Укрэнерго", такие меры связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в результате очередных ракетно-дронных ударов России. Из-за этого энергосистема работает в режиме повышенной нагрузки, пояснили эксперты.

Кроме того, украинцев предупредили, что расписание и продолжительность отключений будут отличаться в зависимости от области. Актуальную информацию о своем адресе потребителям посоветовали проверять непосредственно на официальных ресурсах местных облэнерго.

После восстановления электроснабжения украинцев просят пользоваться электроэнергией взвешенно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на сеть.

Когда в Украине улучшится ситуация с отключениями

Благодаря активным восстановительным работам, в ближайшие дни в Украине могут вернуться стабилизационные графики ограничения подачи света. Но после каждого следующего обстрела из России могут применяться новые экстренные отключения электроэнергии.

Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он пояснил, что продолжительность экстренных отключений зависят не только от обстрелов, но и от других факторов:

погодных условий – во время морозов нагрузка на энергосистему значительно возрастает;

– во время морозов нагрузка на энергосистему значительно возрастает; сопутствующих аварий из-за изношенности сети систем.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!