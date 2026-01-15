Стали гордостью родителей: кто из детей украинских звезд присоединились к армии и чем они занимаются на фронте

Полномасштабная война заставила тысячи украинских семей пройти через тяжелые испытания. Среди тех, кто без колебаний стал на защиту страны, также дети известных украинских артистов, телеведущих и культурных деятелей. Многие из них пошли в армию добровольно, не афишируя свой выбор и не связывая службу с публичностью своих родителей.

Их истории разные по обстоятельствам, но похожи по мотивации: ответственность за родную страну. Некоторые пришли в армию с первых дней вторжения, другие – после волонтерства, обучения или длительной подготовки. OBOZ.UA расскажет, что известно о сыновьях украинских звезд, которые сегодня служат в рядах Сил обороны Украины.

Иван Пелых, сын Игоря Пелыха

Старший сын телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в ДТП, и продюсера Александры Лозинской ушел на фронт в первые дни полномасштабной войны. На тот момент Ивану было 20 лет. До большой войны он учился на режиссера.

Сначала Иван служил в теробороне Киева, впоследствии воевал на Бахмутском и Курском направлениях, участвовал в боях за Лисичанск. Сейчас Иван Пелых – командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Алексей Степанков-Ткаченко, внук Ады Роговцевой

Внук народной артистки Украины Ады Роговцевой, оператор-постановщик Алексей Степанков-Ткаченко присоединился к армии в 2022 году. О его службе семья сообщала сдержанно, без деталей, подчеркивая, что решение было личным и сознательным.

Ярослав Грубич, сын Константина Грубича

28-летний сын телеведущего Константина Грубича с начала полномасштабной войны документировал боевые действия на освобожденных территориях и на передовой, работал оператором и режиссером, волонтерил. Впоследствии он официально вступил в ряды Сил обороны Украины.

Отец Ярослава неоднократно подчеркивал, что не хочет комментировать службу сына, чтобы это не выглядело как спекуляция. Летом 2025 года стало известно, что Ярослав получил тяжелое ранение – во время обстрела он потерял руку. Сам военный рассказывал, что осознал серьезность травмы сразу, но больше всего думал о раненых и погибших собратьев рядом.

Дмитрий Харчишин, сын Валерия Харчишина

Сын фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина добровольно пошел в армию 25 февраля 2022 года. До войны Дмитрий учился на философском факультете и не скрывал своего негативного отношения к оружию.

Сначала он служил сапером на северном направлении, занимался минированием и разминированием. Впоследствии Дмитрий начал проходить офицерские курсы и сейчас учит других военных. Валерий Харчишин неоднократно подчеркивал, что принципиально не вмешивается в службу сына и даже не знает деталей его пребывания в армии.

Сергей Кондратюк, сын Игоря Кондратюка

Старший сын телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка добровольно пошел на фронт. Сейчас Сергей служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Игорь Кондратюк рассказывал, что публично заговорил о службе сына только после упреков о якобы "увиливании" его семьи. По словам продюсера, он считает нормальным, когда мужчины, способные держать оружие, воюют, и подчеркивает: гордость в этой истории принадлежит не отцу, а сыну.

Василий Зинкевич-младший

Сын легендарного певца Василия Зинкевича до полномасштабной войны работал в творческих сферах – как музыкант и дизайнер. После начала вторжения он волонтерил и проходил военные курсы.

В 2024 году Василий Зинкевич-младший присоединился к Третьей штурмовой бригаде. После длительной подготовки в начале 2025 года он попал на позиции.

Даниил, сын Риммы Зюбиной

Сын актрисы Риммы Зюбиной Даниил присоединился в ряды ВСУ не с первой попытки. В 2024 году он добровольно обратился в рекрутинг, но не прошел отбор. После этого сознательно готовился к службе: работал над физической формой, овладевал навыками работы с дронами и сделал за собственные средства операцию на глаза, чтобы соответствовать медицинским требованиям.

До вступления в ВСУ Даниил работал переводчиком с иностранными журналистами, ездил в прифронтовые и деоккупированные зоны, в частности в Бучу и Ирпень. В начале 2025 года он добровольно присоединился к армии. Римма Зюбина признавалась, что только тогда в полной мере почувствовала, что значит быть мамой военного.

