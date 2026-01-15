Антиваксерство канадцев и американцев

Написать этот текст побудили два обстоятельства, связанные с Канадой. Во-первых, супруга увезла в начале января из Монреаля не только впечатления от сына и наших канадских внучек, но и какую-то инфекцию, по-видимому грипп. Приехала и через пару дней слегла. Хотя и вакцинировалась в начале декабря. Впрочем, и ковид никуда не исчез…

Во-вторых, после похищения американским спецназом президента Венесуэлы Мадуро, после угроз Трампа Мексике и Колумбии, после его наглых притязаний на Гренландию снова возникли опасения за Канаду. Аккурат год назад, еще даже не вступив в должность, Трамп громко заявил о желании видеть ее 51-м штатом. Сейчас он поймал кураж, закусил удила, упивается своей силой, и вполне возможно наш миротворец войдет во вкус войн с соседями, так что опасения более чем обоснованы.

Но к теме. В декабре в Нью-Йорке ежедневно заболевали гриппом по семь тысяч жителей. И в Канаде он разошелся не на шутку, наверстывает упущенное за время пандемии ковид, когда строгие профилактические и карантинные меры не давали ему разгуляться. Тем более, что на фоне активного сезона гриппа почти треть канадцев по состоянию на конец года не спешит вакцинироваться.

Опрос, проведённый исследовательским подразделением Leger Healthcare, показал, что 28% канадцев испытывают недоверие или колебания в отношении прививки от гриппа. Опрос выявил три основные причины опасений, на которые указали 300 медицинских работников, опрошенных компанией. Главные страхи связаны с безопасностью вакцин и возможными побочными эффектами. На втором месте дезинформация, распространяемая инфлюэнсерами в соцсетях, а на третьем недоверие к правительству и органам общественного здравоохранения.

Что уж говорить о США, где Трамп поставил во главе департамента здравоохранения невежду с червем в мозгу, зацикленного на антиваксерстве…

Польша, украинские беженцы, туберкулез

Если США к своему 250-летнему юбилею быстро теряют цивилизованность, то Польше украинская беда даже помогла улучшить систему здравоохранения!

Даю слово Дмитрию Пруссу, генетику и популярному автору Фейсбука. В недавнем посте он писал: "Наплыв украинских беженцев заставил Польшу быстро пересмотреть свою устарелую, закостенелую систему лечения туберкулеза, устойчивого к стандартным лекарствам – и привёл к отличным результатам и для польских пациентов.

Множественно-устойчивый или экстремально-устойчивый к стандартным препаратам туберкулез (MDR, XDR) распределен по планете очень неоднородно. В основном это бич стран бывшего СССР и третьего мира. В Польше эта проблема имела гораздо меньший масштаб и лечение от MDR/XDR требовалось от силы 20 пациентам в год. Жесткая система контроля над туберкулезом подходила к их лечению драконовски, заключая этих пациентов в диспансеры на 1.5-2 года с полной изоляцией от семьи для длительных курсов внутривенных лекарств. Но нельзя сказать, что эффективность этого режима была удовлетворительной.

Между тем в последние годы появились новые противотуберкулезные пероральные препараты – бедаквилин (сиртуро), нацеленный на энергетическую систему микобактерий (с 2012 года) и претоманид (нацеленный на их клеточную оболочку, с 2019 года). Клинические испытания претоманида проходили в 2016-2017 гг. в Южной Африке в тройной комбинации с бедаквилином и ещё одним новым антибиотиком, направленным против широкого класса грам-отрицательных бактерий и микобактерий – линезолидом (комбинация BPaL, впоследствии дополненная более давно открытым антибиотиком моксифлоксацином для тех случаев, когда пациенты не могут выдержать полную дозу BPaL в течение достаточного времени для излечения – а это обычно 2-3 месяца).

Украина одной из первых перешла на амбулаторное лечение устойчивого туберкулеза курсами BPaL/BPaL-M. Среди полутора миллионов украинских беженцев в начале войны, ожидалось около 200 человек с MDR/XDR туберкулезом, то есть нагрузка на тубдиспансеры Польши могла разом вырасти десятикратно. Столько пациентов старая система внутривенных лекарств и многогодичной изоляции просто не могла выдержать, и, посоветовавшись с украинскими фтизиатрами, польская система здравоохранения срочно перешла на BPaL. И результаты стали потрясающие. Эффективность лечения к 6-му месяцу превышает 90%. Пациенты счастливы, что их больше не требуется изолировать от семьи, от собственных детей, от работы, а медикаментозная нагрузка переносится легче, чем старые режимы лечения.

Не было бы счастья, да несчастье помогло..."

Канаду спасло американское антиваксерство!

И американцы и канадцы привыкли к добрососедским отношениям друг с другом, но так было не всегда. США не впервые покушаются на Канаду, они вторглись в нее еще даже до оформления своей государственности, 250 лет назад.

Снова цитирую Дмитрия Прусса (в Фейсбуке Dmitry Pruss, настоятельно рекомендую): "… в декабре 1775 года, революционные войска Континентальной Армии под командованием Монтгомери, уже захватившие Монреаль, подошли к стенам Квебек-сити и соединились там с силами Арнольда, пересекшими непроходимые леса Верхней Новой Англии. Начались бомбардировки города в ходе подготовки к штурму, который последовал в конце декабря, но провалился с большими потерями, в том числе гибелью Монтгомери. Американцы перешли к осаде города.

Но четырёхмесячная осада Квебека столкнула американские силы с врагом, более страшным, чем англичане: оспой. Обескровленные отряды вынуждены были отступить, и на обратном пути от оспы скончался даже новый командующий силами Континентальной Армии в Канаде, генерал Томас. Конечно, американцы винили предательские действия англичан в своём поражении. То ли Губернатор Карлтон помогал оспенным гражданским осажденного города покинуть его и по пути заразить осаждающих, то ли даже специально послал зараженных оспой проституток на работу в американский лагерь. Но более вероятно, что оспу принесли собственные американские подкрепления из Массачусетса. Потому что вокруг Бостона в это время оспа была в полном разгаре, и ей потворствовала антивакцинная политика властей!

В Массачусетсе это была уже 7-я или 8-я вспышка оспы за историю колонии; болезнь возвращалась в среднем каждые 15 лет. Осажденный британский гарнизон в Бостоне испытывал оспу начиная с ноября предыдущего, 1774 года. И, конечно, слухи, что британцы нечестным путям распространят свою оспу, тоже ходили повсюду. Летом 1775 года, после стычки на Банкер-Хилл, Континентальная Армия организовала карантинные лагеря "на всякий случай".

Между тем с первых попыток распространить оспопрививание в Массачусетсе прошло уже более 50 лет! Смертность у зараженных была около 10%, но и с прививкой всё было не просто. Стандартизовать её силу тогда не умели, и были случаи, когда от прививки развивалась тяжелая инфекция, иногда даже фатальная, а заболевшие от прививки могли оставаться заразными в течение недель. Правительство Массачусетса считало такую вакцинацию слишком опасной, и приняло решение разрешать вакцинацию только в исключительных случаях во время самых опасных вспышек оспы, только когда невозможно было сдерживать ставшую массовой инфекцию карантинами. Последний раз перед Революционной Войной это делалось во время вспышки 1764 года, когда удалось привить около 30% населения.

В начале декабря 1775 года осажденный Бостон покинул ряд зараженных оспой гражданских разносчиков инфекции. Армия Вашингтона на подступах к городу оказалась хорошо подготовлена к этой угрозе. Сам Вашингтон, надо отметить, чуть не умер от оспы за 20 лет до этого, и знал этого противника, как говорится, в лицо. Вакцинация по-прежнему не разрешалась, но карантинные меры смогли задавить распространение болезни в войсках. Однако с подкреплениями, посланными в Канаду, такой удачи не получилось, и вирус заставил американцев отказаться от планов покорения Канады.

Между тем в марте британцы сдали Бостон, в город потянулись гражданские, и к апрелю 1776 года оспа вспыхнула с полной силой. Однако правительство Массачусетса по-прежнему запрещало вакцинацию. Только непрекращающаяся эпидемия заставила их, наконец, выдать временное разрешение на прививки в июле – только в самом Бостоне и только в течение 12 дней. Жители всех окрестностей валили в город ради прививок; всего было привито 5000 человек, и в течение следующих недель вспышка закончилась.

Если бы власти разрешили вакцинацию хотя бы за 8 или 9 месяцев до этого, то, возможно, Канада была бы сейчас американским штатом..."

Мораль: и антиваксерство иногда полезно.