Помню по Москве ездили машины со всякими ура-патриотическими надписями: "На Берлин", "За немками", "Можем и повторить". Мне кажется, что сейчас самое время честно и беспристрастно сравнить - что удалось, а что не удалось повторить таким храбрым патриотам. Давайте поставим рядом два липовых пропагандистских конструкта - войну Вовы и ВОВ.

Видео дня

Киев бомбили, нам объявили, что началася война - удалось повторить. Заградотряды - повторили. Массовое мародерство и изнасилования повторили. Пролюбить почти всю профессиональную армию - отлично удалось. Терять бронетехнику тысячами штук - без вопросов.

Мясные штурмы повторили. Положить по несколько дивизий за небольшой городок - сколько угодно. Бабы новых нарожают (а нет, этого повторить не удалось). Сносить все на своем пути - удалось. Разминировать своими солдатами минные поля - без вопросов. Взрывать плотины, чтобы затопило всех - удалось. Бить по больницам - удалось

Потерять половину Черноморского флота, а оставшиеся корабли прятать по дальним базам - удалось. Мосинки, пулеметы Максима и ППШ на фронте - удалось повторить. Осликов и лошадей как тягловую силу - удалось. Пытки и концлагеря - удалось. Толстопопых генералов с их ППЖ - вообще без проблем. Вши,самострелы, повальный алкоголизм, доносы и стукачи на фронте - сколько угодно. Драп из-под Киева и Херсона блестяще удалось повторить.

Массовое воровство всего, что идет на фронт - отлично удалось повторить. Карболку, йод, мазь Вишневского и стираные бинты - удалось повторить. Раненые без эвакуации - удалось. Бардак, неразбериху и кладбища до горизонта - сколько угодно.

Список можно продолжать очень долго.А чего повторить не удалось?

Совсем не удалось воевать не числом, а умением. Сделать войну народной - не удалось. Километровых очередей в военкоматы не было никогда. Ни одного прорыва на сотни километров. Ни одного массового окружения.

С ленд-лизом совсем ничего не удалось. Никто не хочет бесплатно помогать России. Нет самой современной техники от союзников, да и союзников-то практически нет. Все нормальные страны против России. Сирию потеряли, Венесуэлу потеряли, Армению потеряли, Иран под вопросом. Венгрия? Говорят, что если в войне тебя поддерживает Венгрия - это очень плохая примета. Корейцы сражались с украинцами под Курском? Блестящий геополитический успех.

Наладить выпуск самой современной техники не удалось. Производить танки, артиллерию и самолеты тысячами - не удалось. Массового героизма на фронте как не было, так и нет. Покрышкиных нет и Павличенко тоже нет. Партизанского движения в тылу противника нет. Детей вашей вшивой элиты на фронте вообще нет.

Левитанов и Бернесов не удалось повторить. Одни занюханные шаманы и прилепины. ЕАК, собиравший для России миллионы по всему миру, повторить не удалось. И этот список тоже можно продолжать очень долго.

Подскажите, россияне, ездят ли сегодня у вас машины с таким решительными и бесстрашным лозунгами?