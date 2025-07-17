"Предал дружбу. Предал Крым. Не может нокаутировать": в России устроили нелепую обструкцию Усику перед реваншем с Дюбуа
Известный дрессировщик Эдгард Запашный, который называет себя фанатом бокса, набросился с бредовыми претензиями к Александру Усику (23-0, 14 КО) накануне реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил украинца в том, что он "предал дружбу" с Россией.
Об этом Запашный заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, который родился в Ялте, также назвал Усика скучным для супертяжелого веса и признался, что будет болеть за Дюбуа.
"На мой взгляд, фаворит Усик, но болеть буду за Дюбуа. Во-первых, я разочарован в Усике как в человеке. Он предал российско-украинскую дружбу, предал Крым, предал веру. Все это меня не устраивает как человека, поэтому буду болеть против него. Во-вторых, мне не нравится, когда чемпион мира по боксу в супертяжелом весе не может никого нокаутировать. Дюбуа может ударить, может нокаутировать, поэтому буду болеть за него. Я осознаю, что Усик – великолепный боксер и прекрасный технарь, но в супертяжелом весе не хочу его видеть. Пусть на вес ниже спускается и там уже боксирует на технику", – сказал Запашный.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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