Известный дрессировщик Эдгард Запашный, который называет себя фанатом бокса, набросился с бредовыми претензиями к Александру Усику (23-0, 14 КО) накануне реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил украинца в том, что он "предал дружбу" с Россией.

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Об этом Запашный заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, который родился в Ялте, также назвал Усика скучным для супертяжелого веса и признался, что будет болеть за Дюбуа.

"На мой взгляд, фаворит Усик, но болеть буду за Дюбуа. Во-первых, я разочарован в Усике как в человеке. Он предал российско-украинскую дружбу, предал Крым, предал веру. Все это меня не устраивает как человека, поэтому буду болеть против него. Во-вторых, мне не нравится, когда чемпион мира по боксу в супертяжелом весе не может никого нокаутировать. Дюбуа может ударить, может нокаутировать, поэтому буду болеть за него. Я осознаю, что Усик – великолепный боксер и прекрасный технарь, но в супертяжелом весе не хочу его видеть. Пусть на вес ниже спускается и там уже боксирует на технику", – сказал Запашный.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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