Гламур на фоне руин. Украинцев шокировали фото двух блогеров после обстрела Киева: их заставили поплатиться

В Киеве после ночного обстрела 24 мая в соцсетях разгорелся скандал из-за видео двух блогеров, которые снялись в гламурных образах на фоне разрушенных зданий в районе станции метро "Лукьяновская" и ТРЦ "Квадрат". Пользователи соцсетей резко раскритиковали такой контент, что разрушило (по крайней мере, временно) их карьеру UGC-криэйторов, ведь страницы женщин заблокировали в Instagram.

Видео дня

В Threads назвали их контент неуместным и эксплуатирующим последствия российской атаки ради хайпа. В видео, кадры из которого разлетелись по соцсети, девушки позировали в праздничных платьях на фоне разрушенного ТРЦ.

В то же время, как пишут некоторые критики на платформе, одна из блогеров в объяснениях в InstaStories на удаленной странице отмечала, что накануне они были на праздновании, а съемку сделали уже на следующий день вблизи района, где она проживает. Однако эти слова не сняли волну критики.

Пользователи эмоционально отреагировали на публикации, подчеркивая неуместность подобных кадров:

"Считайте меня агрессивной или токсичной, но это п*зд*ц. Что руководит людьми? Желание эстетических кадров на фоне руин? Идея снять трендовое видео, которое залетит? Не обязательно снимать себя на фоне руин, чтобы показать последствия. Не обязательно делать это в одежде, которая не соответствует этому. Не обязательно пытаться поймать этим хайп (а это он и есть, потому что ни одного сбора человек не запостил). О последствиях нужно говорить, потому что это все сделала Россия. Но не вот так!"

Другие пользователи также высказывались резко. В частности, писали: "Надеюсь, в следующий раз эти девушки приедут и сфоткаются на фоне разрушенных городов Донбасса, чтобы еще больше esthetic было", а также: "Хорошо, что не на фоне человеческих останков. Или еще с распальцовками могли бы... Видно, что это не случайный кадр, а специально сделано "сфоткай меня так, как будто я показываю там на что-то. Трупожерство".

В комментариях звучала и критика мотивов таких съемок: "Кому горе – а кому фоточки в Instagram", а также: "Есть огромная разница между тем, чтобы показывать последствия действий России, и тем, чтобы выгодно продавать себя под образом "обеспокоенной" украиночки".

В дискуссиях появлялись также свидетельства очевидцев съемки: "Видела процесс этой "съемки" – постояли возле тлеющего "Квадрата", пофоткались. Возвращаются к парню с улыбкой на лице и вопросом "ну что там, получилось?" Вам сказать, что я стояла шокирована, – или это и так понятно?".

Впоследствии в сети появились сообщения, что профили блогеров в Instagram заблокированы после волны жалоб и негативной реакции. Сейчас их также невозможно найти ни в Instagram, ни в Threads.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что количество пострадавших из-за атаки РФ на Киев в ночь на 24 мая возросло до 87 человек. Среди них – трое несовершеннолетних, а два человека погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!