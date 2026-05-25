Государство платит миллионы бизнесмену, чья фирма в "черном списке" АМКУ: ее разоблачили на тендерных сговорах
Есть компания ЧП "Клининг-ПРО". Она участвует в государственных тендерах на миллионы гривен от Минагрополитики и Счетной палаты. Вместе с тем, АМКУ, анализируя ее деятельность, приходит к выводу, что она "работает" в сговоре с другой фирмой – "Европобутсервис", – что фактически превращает тендеры из соревнования в дерибан государственных денег.
Результат – штраф и внесение компании в список нарушителей. Но тут на арену вышла уже ООО "Клининг ПРО" – с тем же бенефициаром и контактами. И продолжила "штурмовать" госзаказы.
OBOZ.UA продолжает серию материалов о компаниях, которые обманывают систему тендеров, чем "нагревают" государство на огромные суммы.
В этом материале – история о Львовском ЧП "Клининг-ПРО" из структуры Сергея Козолупа и схему, по которой государство не только обманули, но и завладели его средствами.
Какие схемы с тендерами "мутило" ЧП "Клининг-ПРО"
У АМКУ возникли вопросы к нескольким тендерам, в которых участвовали ЧП "Клининг-ПРО" и "Европобутсервис". Речь идет о:
- Тендере Минагрополитики (ныне ликвидировано. "Аграркой" сейчас занимается министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства) на 5,4 млн грн (зима 2022 года).
Закупка предусматривала предоставление услуги по содержанию помещений дома и придомовой территорий в надлежащем состоянии по адресу Киев, ул. Крещатик, 24.
- Тендер Счетной палаты на 8,715 млн грн (весна 2022 года).
Закупка предусматривала предоставление услуг по управлению недвижимостью по адресу Киев, ул. М. Коцюбинского, 7.
В одном тендере участие принимали только "Европобутсервис" и ЧП "Клининг-ПРО". В другом к ним присоединилось ГП "Инжексбуд".
Победу во всех аукционах получил "Европобутсервис". Однако, анализ АМКУ поведения на торгах и победителя, и ЧП "Клининг-ПРО" обнаружил, что эти компании "действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения соревнования".
Среди прочего, отмечается, фирмы использовали общие IP-адреса и одинаковое ПО. Что, констатируется, "свидетельствует об обмене информацией во время подготовки и участия в торгах".
Кроме того, подчеркнули в АМКУ, сертификаты для участия в одном из тендеров получало одно и то же уполномоченное лицо. Что, отмечается, "свидетельствует о скоординированной и согласованной деятельности" компаний.
Также были выявлены кадровые пересечения. В частности, пребывание в трудовых или гражданско-правовых отношениях с обеими компаниями одних и тех же лиц.
А еще "Европобутсервис" предоставил ЧП "Клининг-ПРО" финансовую помощь – при чем, беспроцентную. Что, констатируется, "свидетельствует о финансовой поддержке друг друга и осведомленность о хозяйственной деятельности друг друга".
Как следствие – обе компании обвинили в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. После чего оштрафовали и внесли в "черный список" АМКУ, что должно было бы закрыть им доступ к государственным тендерам.
Как тянуть из государства деньги, несмотря на запрет
И на самом деле, так оно фактически и произошло. В "черный список" АМКУ ЧП "Клининг-ПРО" внесли 28 октября 2025 года. В тот же день компания подписала договор с ГУ ГНС в Киевской области почти на 506 тыс. грн, ремонт систем водоснабжения и системы водоотведения – и это стало последним крупным заказом для фирмы.
После этого она опустилась до заказов на 4,9 тыс. грн. В целом за 2026 год, по данным YouControl, на тендерах ЧП "Клининг-ПРО" заработала лишь 291,41 тыс. грн, тогда как, скажем, в 2025-м эта сумма превысила 176 миллионов.
Параллельно же ООО "Клининг ПРО" резко нарастила доходы от госзаказов. В 2026-м они уже составили почти 132 млн грн – хотя в прошлом году не достигли и 9 миллионов. Да и вообще, самым большим "достижением" этой компании стали 31,349 млн грн в 2021-м.
Одним же из крупнейших тендеров ООО "Клининг ПРО" стал заказ от Минэкономики на 7 млн грн. Который, среди прочего, предусматривал предоставление услуг по содержанию помещений дома и прилегающей территории по адресу Киев, ул. Крещатик, 24 – тому самому, на одном из предыдущих тендеров для которого погорело ЧП "Клининг-ПРО".
Связь же между этими компаниями максимально прочная. Первое – и главное – ООО "Клининг ПРО" является учредителем ЧП "Клининг-ПРО". Во-вторых, конечным бенефициаром обеих компаний является Сергей Козолуп. В-третьих, юридический адрес, официальная электронная почта и мобильные номера телефонов у компаний идентичны.
Заказчиками же услуг в ООО "Клининг-ПРО" выступают НБУ, БЭБ различные министерства, госкомпании и тому подобное. И им, похоже, безразлично, что компания, которой они отдают миллионы, основала другую компанию, которую уличили в тендерном сговоре.
Уголовные производства и участие в "дроблении" закупок
Сама же ЧП "Клининг-ПРО" – компания колоритная. Кроме тендерных сговоров за ней тянется шлейф из нескольких уголовных производств, касающихся, в частности, завладения средствами во время госзакупок.
А ее бенефициар Козолуп, по данным медиа, проходил обвиняемым по уголовному делу, которое касалось вероятной растраты на уборке пунктов пропуска Закарпатской таможни. Вроде бы, компания Козолупа получила более 1 млн грн, однако помещения убирали не они, а сами таможенники и местные жители за наличные от таможенников.
"Уборка пунктов пропуска, расположенных на территории Закарпатской области, осуществлялось собственными силами работников таможни и с помощью найма местных жителей, что соответственно подтверждается материалами уголовного производства", – говорится в материалах дела.
Впрочем, из-за истечения сроков давности дело закрыли. А Козолуп наказания не понес.
А в начале 2022 года медиа сообщили о признаках искусственного "дробления" закупок в тендерах с участием структур из группы Козолупа. Одним из партнеров которого, кстати, является некий Сергей Дружук, известный тем, что возглавлял фирму, которая импортировала электроэнергию из России в Украину.
Сейчас же Козолуп, судя по его странице в LinkedIn, переехал в США, где строит новый бизнес. Однако при этом его компании в Украине продолжают активно участвовать в государственных тендерах и получают миллионы гривен за уборку от государственных компании и структур, которым, похоже, безразлично, с кем сотрудничать.
"Компания CPG (The Cleaning Pro Group) начала уборку поездов Интерсити как в течение движения поездов так и в депо. Мы шли к этому 6 лет", – похвастался Козолуп свежим сотрудничеством с "Укрзалізницею" в марте-2026.
