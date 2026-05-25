Государство платит миллионы бизнесмену, чья фирма в "черном списке" АМКУ: ее разоблачили на тендерных сговорах

Есть компания ЧП "Клининг-ПРО". Она участвует в государственных тендерах на миллионы гривен от Минагрополитики и Счетной палаты. Вместе с тем, АМКУ, анализируя ее деятельность, приходит к выводу, что она "работает" в сговоре с другой фирмой – "Европобутсервис", – что фактически превращает тендеры из соревнования в дерибан государственных денег.

Результат – штраф и внесение компании в список нарушителей. Но тут на арену вышла уже ООО "Клининг ПРО" – с тем же бенефициаром и контактами. И продолжила "штурмовать" госзаказы.

OBOZ.UA продолжает серию материалов о компаниях, которые обманывают систему тендеров, чем "нагревают" государство на огромные суммы. В предыдущей публикации мы рассказывали, как сумское ООО "Инвентум Украина" стала центром масштабной коррупции на восстановлении Трипольской ТЭС, получая миллионные заказы через неконкурентные или откровенно подозрительные тендеры.

В этом материале – история о Львовском ЧП "Клининг-ПРО" из структуры Сергея Козолупа и схему, по которой государство не только обманули, но и завладели его средствами.

Какие схемы с тендерами "мутило" ЧП "Клининг-ПРО"

У АМКУ возникли вопросы к нескольким тендерам, в которых участвовали ЧП "Клининг-ПРО" и "Европобутсервис". Речь идет о:

Тендере Минагрополитики (ныне ликвидировано. "Аграркой" сейчас занимается министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства) на 5,4 млн грн (зима 2022 года).

Закупка предусматривала предоставление услуги по содержанию помещений дома и придомовой территорий в надлежащем состоянии по адресу Киев, ул. Крещатик, 24.

Тендер Счетной палаты на 8,715 млн грн (весна 2022 года).

Закупка предусматривала предоставление услуг по управлению недвижимостью по адресу Киев, ул. М. Коцюбинского, 7.

В одном тендере участие принимали только "Европобутсервис" и ЧП "Клининг-ПРО". В другом к ним присоединилось ГП "Инжексбуд".

Победу во всех аукционах получил "Европобутсервис". Однако, анализ АМКУ поведения на торгах и победителя, и ЧП "Клининг-ПРО" обнаружил, что эти компании "действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения соревнования".

Среди прочего, отмечается, фирмы использовали общие IP-адреса и одинаковое ПО. Что, констатируется, "свидетельствует об обмене информацией во время подготовки и участия в торгах".

Кроме того, подчеркнули в АМКУ, сертификаты для участия в одном из тендеров получало одно и то же уполномоченное лицо. Что, отмечается, "свидетельствует о скоординированной и согласованной деятельности" компаний.

Также были выявлены кадровые пересечения. В частности, пребывание в трудовых или гражданско-правовых отношениях с обеими компаниями одних и тех же лиц.

А еще "Европобутсервис" предоставил ЧП "Клининг-ПРО" финансовую помощь – при чем, беспроцентную. Что, констатируется, "свидетельствует о финансовой поддержке друг друга и осведомленность о хозяйственной деятельности друг друга".

Как следствие – обе компании обвинили в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. После чего оштрафовали и внесли в "черный список" АМКУ, что должно было бы закрыть им доступ к государственным тендерам.

Как тянуть из государства деньги, несмотря на запрет

И на самом деле, так оно фактически и произошло. В "черный список" АМКУ ЧП "Клининг-ПРО" внесли 28 октября 2025 года. В тот же день компания подписала договор с ГУ ГНС в Киевской области почти на 506 тыс. грн, ремонт систем водоснабжения и системы водоотведения – и это стало последним крупным заказом для фирмы.

После этого она опустилась до заказов на 4,9 тыс. грн. В целом за 2026 год, по данным YouControl, на тендерах ЧП "Клининг-ПРО" заработала лишь 291,41 тыс. грн, тогда как, скажем, в 2025-м эта сумма превысила 176 миллионов.

Параллельно же ООО "Клининг ПРО" резко нарастила доходы от госзаказов. В 2026-м они уже составили почти 132 млн грн – хотя в прошлом году не достигли и 9 миллионов. Да и вообще, самым большим "достижением" этой компании стали 31,349 млн грн в 2021-м.

Одним же из крупнейших тендеров ООО "Клининг ПРО" стал заказ от Минэкономики на 7 млн грн. Который, среди прочего, предусматривал предоставление услуг по содержанию помещений дома и прилегающей территории по адресу Киев, ул. Крещатик, 24 – тому самому, на одном из предыдущих тендеров для которого погорело ЧП "Клининг-ПРО".

Связь же между этими компаниями максимально прочная. Первое – и главное – ООО "Клининг ПРО" является учредителем ЧП "Клининг-ПРО". Во-вторых, конечным бенефициаром обеих компаний является Сергей Козолуп. В-третьих, юридический адрес, официальная электронная почта и мобильные номера телефонов у компаний идентичны.

Заказчиками же услуг в ООО "Клининг-ПРО" выступают НБУ, БЭБ различные министерства, госкомпании и тому подобное. И им, похоже, безразлично, что компания, которой они отдают миллионы, основала другую компанию, которую уличили в тендерном сговоре.

Уголовные производства и участие в "дроблении" закупок

Сама же ЧП "Клининг-ПРО" – компания колоритная. Кроме тендерных сговоров за ней тянется шлейф из нескольких уголовных производств, касающихся, в частности, завладения средствами во время госзакупок.

А ее бенефициар Козолуп, по данным медиа, проходил обвиняемым по уголовному делу, которое касалось вероятной растраты на уборке пунктов пропуска Закарпатской таможни. Вроде бы, компания Козолупа получила более 1 млн грн, однако помещения убирали не они, а сами таможенники и местные жители за наличные от таможенников.

"Уборка пунктов пропуска, расположенных на территории Закарпатской области, осуществлялось собственными силами работников таможни и с помощью найма местных жителей, что соответственно подтверждается материалами уголовного производства", – говорится в материалах дела.

Впрочем, из-за истечения сроков давности дело закрыли. А Козолуп наказания не понес.

А в начале 2022 года медиа сообщили о признаках искусственного "дробления" закупок в тендерах с участием структур из группы Козолупа. Одним из партнеров которого, кстати, является некий Сергей Дружук, известный тем, что возглавлял фирму, которая импортировала электроэнергию из России в Украину.

Сейчас же Козолуп, судя по его странице в LinkedIn, переехал в США, где строит новый бизнес. Однако при этом его компании в Украине продолжают активно участвовать в государственных тендерах и получают миллионы гривен за уборку от государственных компании и структур, которым, похоже, безразлично, с кем сотрудничать.

"Компания CPG (The Cleaning Pro Group) начала уборку поездов Интерсити как в течение движения поездов так и в депо. Мы шли к этому 6 лет", – похвастался Козолуп свежим сотрудничеством с "Укрзалізницею" в марте-2026.

OBOZ.UA продолжит рассказывать о компаниях, которые манипулируют тендерами и фактически присваивают государственные средства. Больше – в следующих материалах...