В Украине резко переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: где стоимость изменилась сразу на 100%

В большинстве крупных городов Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Запорожье, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 100% – т.,е., в 2 раза, – до 10 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

Видео дня

Также значительно подорожала аренда в Харькове. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец апреля цены здесь повысили на 63% – до средних 6 500 грн.

Сразу на 33% выросли цены в Одессе. А в Ивано-Франковске – на 32%.

В Черкассах удорожание составило 30%. А кроме того:

в Кропивницком – 29%;

в Тернополе и Виннице – 27%;

в Полтаве, Хмельницком – 20%;

во Львове – 19%;

в Удгороде – 18%;

в Черновцах – 13%;

в Ривне, Днепре – 9%;

в Николаеве – 8%;

в Луцке – 7%;

В Киеве – 5%.

Снизили же цены только в 1-х городе. Им стали Сумы, где стоимость аренды уменьшилась сразу на 22%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 500 до 22 200 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 200 грн. А также в:

Львове – 20 000 грн.

Киеве – 17 900 грн.

Ивано-Франковске – 17 800 грн.

Луцке – 15 000 грн;

Черновцах – 14 200 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Николаеве и Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 500 грн.

Будут ли штрафовать украинцев за сдачу квартир в аренду

В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Соответственно, и штрафов за сдачу жилья "в черную" тоже не будет.

"Мы считаем несправедливым, что граждане, которые сегодня вынуждены платить такие высокие налоги, будут вынуждены еще и регистрироваться. Первый шаг – снижение налогов. А все остальное станет возможным только после этого", – рассказала OBOZ.UA председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZ.UA, тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять договор аренды. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!