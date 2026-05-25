В Украине резко переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: где стоимость изменилась сразу на 100%
В большинстве крупных городов Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Запорожье, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 100% – т.,е., в 2 раза, – до 10 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).
Также значительно подорожала аренда в Харькове. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец апреля цены здесь повысили на 63% – до средних 6 500 грн.
Сразу на 33% выросли цены в Одессе. А в Ивано-Франковске – на 32%.
В Черкассах удорожание составило 30%. А кроме того:
- в Кропивницком – 29%;
- в Тернополе и Виннице – 27%;
- в Полтаве, Хмельницком – 20%;
- во Львове – 19%;
- в Удгороде – 18%;
- в Черновцах – 13%;
- в Ривне, Днепре – 9%;
- в Николаеве – 8%;
- в Луцке – 7%;
- В Киеве – 5%.
Снизили же цены только в 1-х городе. Им стали Сумы, где стоимость аренды уменьшилась сразу на 22%.
В остальных же городах изменений не произошло.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 500 до 22 200 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 200 грн. А также в:
- Львове – 20 000 грн.
- Киеве – 17 900 грн.
- Ивано-Франковске – 17 800 грн.
- Луцке – 15 000 грн;
- Черновцах – 14 200 грн;
- Виннице – 14 000 грн.
Дешевле всего – в Николаеве и Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 500 грн.
Будут ли штрафовать украинцев за сдачу квартир в аренду
В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Соответственно, и штрафов за сдачу жилья "в черную" тоже не будет.
"Мы считаем несправедливым, что граждане, которые сегодня вынуждены платить такие высокие налоги, будут вынуждены еще и регистрироваться. Первый шаг – снижение налогов. А все остальное станет возможным только после этого", – рассказала OBOZ.UA председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").
Как сообщал OBOZ.UA, тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять договор аренды. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.
