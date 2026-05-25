Годами украинский ритейл жил в очень удобной иллюзии: берешь большой бизнес и дробишь его на сотни мелких ФОПов, оптимизируя налоги. Хотя давайте говорить откровенно, под модным словом "оптимизация" здесь скрывается банальное уклонение от налогов. На бумаге предпринимателями становились студенты, пенсионеры и обычные работники. Бюджет терял миллиарды.

За сірі схеми нарешті взялися серйозно. БЕБ зараз перевіряє компанії, які роками збагачувалися на цій лазівці.

Чому це важливо? Бо через такі схеми найбільше страждали саме ті, хто працює чесно і прозоро. Коли твій конкурент не платить ні ПДВ, ні податку на прибуток, ви змагаєтеся не якістю чи сервісом. Ти просто намагаєшся конкурувати з махінацією, а це апріорі нечесний матч.

Правила гри нарешті стають одними для всіх. І це логічна еволюція ринку.

Сьогодні чесні податки – це не просто красиві гасла чи формальність. Це снаряди, бронежилети та зарплати наших військових. Дякую детективам БЕБ України, голові податкового комітету Верховної Ради Данилу Гетманцеву та всім, хто працює чесно та має принципову позицію. Важливий старт покладено.