Как была украдена Беларусь. Захватывающий политический детектив. Захватывающий от слова "захватывать"

"Ну какие могли быть фальсификации за Лукашенко в 1994 году, если он не был при власти? Выборы могут фальсифицировать только те, у кого есть админресурс. И какой был смысл фальсифицировать результаты во втором туре? Он же в первом набрал 44,82%, ему совсем немного оставалось добрать, а противник был далеко позади"

Не самые глупые люди в том или ином виде повторяли у меня в комментариях такую свежую мысль. Это – сертификат его "исторической легитимности", материнский миф про "батьку".

Миф о "единственных честных выборах" не основан на каких-то безусловных, проверяемых фактах. На том, что в криминалистике назвали бы "доказательной базой". Вы её не найдёте. Тем не менее – "так в Википедии написано".

Почему же там написано именно так, а не иначе?

Потому что никто до сих пор не ставил системно под сомнение результат тех выборов. Давайте сразу про админресурс. Он у Лукашенко как раз был, да ещё какой. На него работали спецслужбы.

Это не мои домыслы. Подтверждение этому вы найдёте в книгах трёх очень разных людей, свидетелей и непосредственных участников событий.

– Сергея Наумчика. Депутата Верховного Совета Республики Беларусь XII созыва (1990 – 1995 годы). Одного из лидеров БНФ. Ныне политэмигранта. (Книги: "1993" и "1994")

– Александра Федуты. Когда-то главы республиканского комсомола, затем пресс-секретаря в штабе Лукашенко на выборах 1994 года. Большого русофила и яростного противника БНФ. Ныне – бывшего политзаключённого. (Книга: "Лукашенко. Политическая биография")

– Вячеслава Кебича. Главы Совмина Республики Беларусь (1990-1994 годы). Как бы главного противника Лукашенко на выборах, с которым они вышли во второй тур. Великого интегратора с Россией и яростного противника БНФ. При Лукашенко – депутата и главы Торгово-финансового союза. Ныне покойного. (Книга: "Искушение властью")

Ныне покойный Кебич прямо писал, что на выборах-1994 "спецслужбы подыгрывали Лукашенко", при этом "используя мои же интеграционные карты".

Он же называет главным источником власти Россию: вот, мол, если бы мне удалось убедить Москву…

При этом Кебич пишет, что у них с Лукашенко (якобы главным противником!) была на выборах-1994 "общая задача" – не допустить к власти националистов. И пусть, дескать, история рассудит, кто с этой задачей лучше справился.

Оба прекрасно справились, что уж там. На отличненько.

Что самое любопытное, Лукашенко был… советником Кебича! Он этим публично бравировал, по свидетельству Сергея Наумчика, ещё в начале 1993 года. Судя по одному факту, советником он был отнюдь не рядовым. Иначе бы он не ездил в составе ближайших приближённых Кебича в августе 1993 в Москву – к Хасбулатову, председателю Верховного Совета РФ, вокруг которого тогда концентрировались силы имперского реванша. Через полтора месяца после этого визита между ВС РФ и Ельциным вспыхнет вооружённое противостояние.

Целью визита делегации было политическое объединение Беларуси и России.

Делегатов, кроме Лукашенко, было всего двое:

Николай Скорынин, кадровый офицер Погранвойск КГБ СССР, советник Кебича по вопросам безопасности. В 1993 году активно выступал в прессе и на брифингах, обосновывая необходимость отказа Беларуси от нейтралитета – за вступление в военный союз с Россией.

Геннадий Козлов. Служил в структурах МВД СССР, был замначальника Минской школы милиции. Возглавлял фракцию Кебича в парламенте, а также был заместителем Госсекретаря по делам безопасности. Контролировал до 75% голосов в парламенте. Выступал за "ограниченный суверенитет" страны под протекторатом Москвы.

И вот вопрос. Как вы думаете, мог ли в такую компанию случайно затесаться какой-нибудь "простой колхозник", которого потом вдруг "внезапно выбрал народ"?

И не просто затесаться. Именно Лукашенко выступил главным политическим рупором этой поездки. Он дал интервью российской газете "Правда" под заголовком "Да возродится!"

Писатель-фронтовик и один из лидеров БНФ Василь Быков пришёл в ужас от этой статьи, оценив её как прямое покушение на суверенитет со стороны "генералов ВПК" и "красных феодалов" при поддержке местных коллаборантов, которые "готовы объединиться хоть с дьяволом, чтобы сохранить власть".

Через две недели после публикации статьи Быкова, 13 сентября 1993 года, Лукашенко выступит в Минске на "Конгрессе народов Беларуси" (также известном как "Конгресс народов СССР").

Где сорвёт овации за прославление "тысячелетней империи" и слова "я готов на коленях ползти в Россию". Он также скажет, что именно с Беларуси должно начаться "возрождение новой великой державы".

А кто же организовал этот съезд, с участием именитых "красно - коричневых" из России? Его организовало так называемое "Народное движение Беларуси", которое возглавлял полковник Сергей Гайдукевич. Формальным инициатором его создания была партия Славянский Собор "Белая Русь", также возглавляемая двумя полковниками. Реальным создателем, по свидетельству Федуты, были Совмин и спецслужбы, которые на скорую руку лепили таран для разгрома БНФ.

Вернёмся на пару месяцев раньше, в июнь 1994 года, когда по инициативе проправительственной фракции в Верховном Совете была создана "антикоррупционная комиссия", главой которой был назначен всё тот же Лукашенко.

Главным режиссёром этой схемы со стороны правительства был Геннадий Данилов – Госсекретарь по делам безопасности в аппарате Совмина и правая рука Кебича.

Её целью было – свалить Станислава Шушкевича. Умеренного национал - демократа, который возглавлял Верховный Совет и был занозой в одном месте у пророссийских реваншистов.

Всю техническую и аналитическую работу этой комиссии осуществляли органы КГБ, МВД и прокуратуры.

Лукашенко только добавил в итоговый текст яркие метафоры ("жирные коты", "разворовали страну", "присосались к народной кормушке") и укрупнил мелкие грешки политических оппонентов до масштабов национальной катастрофы.

Ни один крупный чиновник или реальный коррупционер по результатам этого доклада не сел. При том, что окружение Кебича ворочало миллионами. Ни тогда не сели, ни после победы Лукашенко. Разве что в новые кожаные кресла.

Шушкевича из кресла высадили, но вовсе не за коррупционный "ящик гвоздей", как принято думать.

Это отдельная удивительная история.

По свидетельству Сергея Наумчика, Шушкевич был снят за то, что не защитил "наших русских людей" от американского произвола.

Речь шла о двух российских агентах, которые занимались агентурной работой под прикрытием почему-то в белорусском представительстве в ООН. Их оттуда погнали.

Лукашенко, разрывая на себе последний пиджак, кричал: "ЭТО ЖЕ НАШИ РУССКИЕ ЛЮДИ!"

И Шушкевича сняли. А "ящик гвоздей" – ещё один миф новейшей истории Беларуси.

Единственным, для кого доклад имел реальные и грандиозные последствия, стал сам Александр Лукашенко. Которого этот псевдо-антикоррупционный доклад превратил в главного "борца с олигархами".

Доклад был озвучен 13 декабря 1993 года.

После Нового года Лукашенко устроил массовый "чёс" по стране. Он разъезжал по городам и весям со своим цирковым выступлением против коррумпированной номенклатуры… при прямой поддержке этой самой номенклатуры и за счёт ресурсов госаппарата.

Талантливый артист получил правительственный транспорт, государственную охрану, спецсвязь, лучшие залы и подвоз публики автобусами. А также восторженные репортажи госмедиа.

Как "официальное лицо, наделённое чрезвычайными полномочиями для борьбы с жуликами".

Так начиналась его президентская кампания ещё до появления поста президента. Проправительственное большинство внесло предложение о включении института президентства в проект новой Конституции – и он был утверждён в марте 1993 года.

Над проектом работал будущий мозг штаба Лукашенко – Дмитрий Булахов, выпускник Минской высшей школы МВД. Который добился снижения возрастного ценза, чтобы Лукашенко вообще мог баллотироваться.

Любопытно, что этот "мозг" 7 января 1993 года насмерть сбил женщину на служебном автомобиле, сам сев за руль в нарушение внутренней инструкции. Дело замяли.

Лукашенко и его людям в этом плане удивительно везло. В 1989 году будущий "президент" изобьёт тракториста: свалит ударом на землю, будет бить ногами, находясь, по свидетельству очевидцев, "в невменяемом состоянии". Уголовное дело откроют и… закроют.

А за неделю до выборов в июне 1993 года в компании подельников он инсценирует нападение на себя с использованием огнестрельного оружия. Факт инсценировки будет установлен, но… дела даже не возбудят.

Считается, что Кебич готовил пост президента под себя, а Лукашенко возвышал только для того, чтобы задавить националистов. Якобы он наивно не осознавал угрозы с его стороны. Это – чепуха на рыбьем жире.

Кебич уже встречался с Лукашенко на выборах – в народные депутаты ВС СССР в марте 1989 года. По официальным данным, Кебич победил с очень небольшим отрывом.

Я считаю, что на тех выборах Лукашенко тестил и прокачивал КГБ – незадолго до этого в публикациях под контролем КГБ его как раз пиарили в качестве альтернативы "оголтелым националистам" – как истинного прораба перестройки. Этого якобы "никому неизвестного депутата" вообще на удивление много пиарили в официальной прессе с конца восьмидесятых до президентских выборов.

Думаю, Лукашенко тогда выиграл эти выборы у Кебича. И он об этом знал. Оба знали. Просто второго человека в республике прокатить было "не по понятиям".

Перспективного кандидата оставили на потом.

Верите вы в эту версию или нет, но даже сам факт, что Кебич еле-еле выиграл у Лукашенко, опровергает предположение о его "наивности" или расслабленном отношении к перспективе встретиться с этим прорабом перестройки на выборах.

При этом он всеми силами помогает надувать этот мыльный пузырь, позволяет снизить возрастной барьер, не препятствует его регистрации, а Лукашенко припёрся в ЦИК без паспорта, наконец, спускает на тормозах чистую уголовку. И не пользуется даже возможностью фола последней надежды – не отменяет второго тура выборов.

Простите, но в ахинею про "доброту" бывшего партийного босса и разведчика ГРУ (об этом факте Кебич признаётся в своих мемуарах) я не верю ни на секунду.

К тому же, он сам признаёт, что последнее слово при выборе, кому из них быть президентом – было за Москвой. И Москва поставила не на него.

Поэтому-то Лукашенко и "подыгрывали спецслужбы". Поэтому за пару недель до выборов он выступил в Госдуме РФ, где все "красно-коричневые" были в восторге. Поэтому между первым и вторым туром он выступил перед руководящим составом и высшими офицерами КГБ, где пообещал им, что они станут "хребтом" его вертикали власти. Поэтому боевики РНЕ с имперской символикой не пускали колонну БНФ во главе с ветераном Василём Быковым к Вечному огню, чтобы они не помешали встрече Лукашенко с Черномырдиным. Это было 3 июля 1993 года. Между первым и вторым туром.

У Кебича, как и было сказано им самим, была с Лукашенко "общая задача" – не допустить националистов к власти. Поэтому он смирился с выбором Москвы – как честный офицер ГРУ.

К слову, тогдашний глава БРО РНЕ Андрей Валлиулин работал в предвыборном штабе Лукашенко. Организация была боевым крылом Славянского Собора "Белая Русь". В девяностые они полстраны залепили и разрисовали своими свастонами.

А самое забавное, что насчёт "общей задачи" с Кебичем проговорился и сам Лукашенко в ноябре 2020 года. Как обычно – в своём шизофреническом стиле.

Полную цитату вы можете найти на сайте БЕЛТА. Суть её сводится к тому, что некие неназванные люди – между первым и вторым туром выборов – предложили Кебичу инсценировать покушение на него самого и одновременно совершить реальное покушение на Лукашенко, устранив его.

И – внимание – "свалить всё на нацменов" (так Лукашенко всегда называет нацдемов, то ли потому, что дурак необразованный, то ли играя на шовинистической струнке). Лукашенко объясняет логику: "Поскольку мы были им в альтернативе".

"Мы" – понимаете?

Лукашенко также подчеркнул, что это был "реальный вариант" – "и никто бы даже не разбирался".

Эта цитата – настоящий сеанс саморазоблачения. Сам Лукашенко признал: первые выборы в Беларуси – это не праздник молодой демократии, а жесточайший, грязный номенклатурный триллер, где на кону стояло физическое выживание, а реальный электоральный баланс сил в стране пытались скорректировать с помощью убийств и КГБ.

При этом он называет Кебича "жёстким кандидатом, которого поддерживала Россия и так далее".

Но прикол-то в том, что фейковое покушение было реальным – только на самого Лукашенко. Которое он сам и его команда инсценировали. И не между первым и вторым туром, а за неделю до первого тура. Ну и Россия поддерживала именно его.

Мне не остаётся ничего другого, кроме как предположить, что изначальной идеей его команды был перевёртыш рассказа Лукашенко в 2020 году: кроме инсценировки покушения на Лукашенко, они планировали убийство Кебича. Которое собирались "свалить на нацменов".

"Покушение" на Лукашенко организовал его ближайший соратник Виктор Шейман – в недавнем прошлом начштаба воздушно-десантного соединения (38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, базировалась в Бресте). Отмороженный "афганец". Будущий создатель "эскадронов смерти", которые расправлялись с неугодными Лукашенко людьми.

Могла ли такому прекрасному человеку прийти в голову мысль устранить Кебича и повесить это на "нацменов"? Да запросто.

К слову, этот наш "самородок", "выскочка", "никому неизвестный депутат", "колхозник", если вы не заметили, был облеплен силовиками буквально как холодильник магнитиками. Я насчитал с добрый десяток имён старших и высших офицеров только среди тех, кто фигурировал публично. Несколько странно для "колхозника", не так ли? Как раз крестьян и аграриев в его окружении не наблюдалось.

Но самое главное, что, по свидетельству Федуты, которое позже подтверждалось ими самими, на штаб Лукашенко работало высшее руководство КГБ. В частности, генерал-майор Валерий Кез, начальник Управления военной контрразведки КГБ. Над тем самым "антикоррупционным докладом" вместе с (точнее вместо) Лукашенко работал генерал - лейтенант Геннадий Лавицкий, ставший в предвыборный период главой КГБ РБ. Естественно, без его санкции встречи Лукашенко со всем руководящим составом Комитета не могло быть.

Об этой встрече сообщалось публично. То есть они ничего от Кебича не скрывали. И Кебич не мог не понять после этой встречи, что он "всё". Одно из двух: либо, как было сказано выше, он подчинился приказу из Москвы, либо он небезосновательно боялся, что его просто убьют. Как убили, а это утверждал сам Кебич, Петра Машерова в 1980 году. Потому что он, по словам Кебича, не устраивал московскую номенклатуру.

"В Википедии написано", что Машеров погиб в автоаварии. Но если бывший высокопоставленный партработник и офицер ГРУ верил в его убийство, значит мог всерьёз бояться такого сценария. И значит, такая практика была вшита в ДНК советского управления: вопросы высшей власти решаются не на избирательных участках, они решаются путём тайных заговоров.

Если вы, дочитав до этого места, всё ещё верите в "честные выборы-1994", простите, но я вынужден усомниться в ваших умственных способностях.

Лукашенко – кандидат пророссийского силового блока.

Теперь смотрите, кто стал "хребтом" его власти после псевдо-выборов:

Урал Латыпов. Этнический татарин, уроженец Башкирской АССР. Окончил Казанский университет. В Беларусь приехал в 1974 году исключительно по распределению КГБ СССР на Высшие курсы контрразведки. Подполковник КГБ.

Гражданские посты: Помощник Президента по внешней политике, Первый помощник Президента – Руководитель Секретариата.

Влияние: Главный архитектор ранней внешней политики; полностью переформатировал дипломатический корпус и координировал первые интеграционные договоры с Россией.

Виктор Шейман. Майор ВДВ. "Афганец". Гражданские посты: Куратор и создатель Управления делами Президента (УДП) (совмещал с силовым постом Госсекретаря Совбеза).

Влияние: Превратил гражданское ведомство УДП в гигантскую закрытую бизнес-империю, взявшую под контроль ключевые теневые финансовые потоки страны (недвижимость, импорт/экспорт)

Владимир Заметалин. Уроженец РСФСР. Родился в Туле. Окончил училище в Донецке, академию в Москве. В Белорусский военный округ был переведён по армейской службе только в 1983 году. Нападал на людей, говорящих на белорусском. Полковник, армейский замполит.

Гражданские посты: Начальник Главного управления общественно-политической информации Администрации Президента, Председатель Госкомитета по печати, вице-премьер по культуре и идеологии.

Влияние: Архитектор современной белорусской идеологической системы; ликвидировал независимые медиа, ввёл жесткую цензуру и переписал учебники по советским лекалам.

Сергей Посохов. Уроженец России. Родился в Иркутске. Проходил службу на руководящих должностях в Западной группе войск на территории Германии как офицер политорганов. Офицеры политорганов там проходили жесточайший отбор по линии КГБ и Главного политического управления (ГлавПУР) на предмет абсолютной идеологической благонадежности. Оказался в Белорусском военном округе незадолго до распада СССР. Полковник, армейский политработник.

Влияние: Главный внутренний аналитик и советник Лукашенко; привнёс армейские стандарты в процесс принятия решений и подготовку указов Администрации.

Анатолий Тозик. Свою чекистскую карьеру завершил в звании полковника, будучи начальником кафедры Высших курсов КГБ. Гражданские посты: Глава Госконтроля / Вице-премьер. Значительно позже – чрезвычайный и полномочный посол в Китае.

Влияние: Человек, который держал в страхе весь гражданский аппарат и директоров 20 лет. Сразу после выборов 1994 года курировал вопросы экономической безопасности и кадровых назначений в гражданских министерствах. Именно он выстраивал систему негласного контроля за лояльностью директорского корпуса и министров, оставшихся от правительства Кебича.

Василий Долгалёв. Бывший директор рогачёвского завода "Диапроектор" – секретного предприятия, производившего продукцию ВПК (ночные прицелы для бронетехники, системы управления огнем). Любой директор оборонного завода находился под постоянным, плотным присмотром КГБ.

Гражданские посты: глава Службы контроля Президента — структуры, которая выполняла функции жёсткого надзора за финансовой и исполнительской дисциплиной во всей стране.

Влияние: заложил фундамент карательно-надзорной вертикали, выстраивая систему страха и железной исполнительской дисциплины среди чиновников.

Геннадий Лавицкий. Генерал-лейтенант, бывший председатель КГБ Беларуси.

Гражданский пост: Чрезвычайный и полномочный посол в Израиле.

Влияние: Израиль в середине 1990-х годов был важнейшим мировым хабом в сфере оборонных технологий, систем безопасности и торговли специмуществом. Как раз в этот период команда Лукашенко и структуры Владимира Пефтиева активно разворачивали торговлю оружием. Кадровый контрразведчик Лавицкий на посту посла обеспечивал надёжное, закрытое дипломатическое прикрытие для контактов белорусских спецэкспортёров с израильскими фирмами, занимавшимися модернизацией военной техники и теневой логистикой.

Также Израиль в 1990-е годы рассматривался частью окружения Лукашенко как безопасная гавань для финансовых операций. Опыт Лавицкого в сфере финансовой контрразведки помогал координировать деликатные вопросы, связанные с движением капиталов, офшорами и интересами молодой белорусской элиты.

Владимир Гарькавый. Генерал-майор Пограничных войск КГБ СССР. Штурмовал дворец Амина. "Лично взорвал 17 главарей бандформирований в Афганистане".

Гражданские посты: Зампред правления ЗАО "РРБ-Банк" с 1995 года. Банк создан предприятиями ВПК (изначально – "Акционерный банк реконверсии и развития"): ОАО "Пеленг" и холдингом БелОМО. Обслуживал финансовые потоки и проведение расчётных операций спецэкспортёров спецтехники.

Позже – глава ЗАО "Онербанк" и ЗАО "Норд Европеан Банк" (ЗАО "Н.Е.Б. Банк"). Его изначальными учредителями выступили три крупных иранских банка (Bank Refah Kargaran, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran). США подозревали учредителей в финансировании ядерной программы Тегерана. Появление банка в Минске стало прямым результатом тесного сотрудничества между правительствами Александра Лукашенко и Махмуда Ахмадинежада (тогдашнего президента Ирана).

Влияние: Узкоспециальные задачи. Финансовое обслуживание операций в сфере ВПК, затем – закрытого финансового канала между Ираном и Беларусью в обход международных ограничений.

Владимир Пефтиев. Военный инженер, выходец из структур ГРУ/ВПК. Профессия "железнодорожник" в официальных биографиях – легендирование. Уроженец украинского Бердянска, этнический грек. "Оружейный барон" Лукашенко. Главный продавец оружия с белорусских складов. Глава компании "Белэкспорт". Вместе с ЗАО "РРБ-Банком" и рядом других компаний они составляли единый негласный финансово - промышленный пул, созданный для аккумулирования средств от продажи советского военного наследства.

Влияние: Возглавил ключевое гражданское предприятие - спецэкспортёр, управлявшее многомиллионными потоками от распродажи излишков советского оружия.

Леонид Синицын. Не оставил, так сказать, "процессуальных следов" как силовик. Фигура крайне загадочная. Федута называет его "профессором Франкештейном, создавшим чудовище". Он был реальным организатором предвыборной кампании Лукашенко. Затем стал первым главой АП.

Синицын утверждал, что идея сделать Лукашенко президентом возникла ещё в 1991 году, но не уточнил – у кого именно.

Сергей Наумчик полагает, что Синицын всегда действовал в интересах РФ и направлялся российскими элитами. Он считает Синицына ключевым связующим звеном между Минском и "партией силовиков" в Москве. А его стратегической целью – не просто укрепление власти Лукашенко, а планомерную подготовку к аншлюсу Беларуси и ликвидацию её суверенитета в пользу России.

Федута цитировал одно очень любопытное заявление Синицына, когда он был главой АП Лукашенко: "Ельцин уже стар. Глядишь, год-другой, и Александр Григорьевич будет править в Кремле. У них там нет политика, равного ему".

Здесь как раз нет противоречия: Лукашенко был тесно связан с "красно-коричневыми" российскими политиками, которые видели в нём идеального лидера России. И не только с политиками, но и с российскими силовиками, которых подозревали или обвиняли в организации госпереворота – например, генералом Рохлиным и генералом Квачковым. Беларусь для него была всего лишь ресурсом для получения ещё большей власти. Но Путин его до сих пор переигрывал.

В 1996 году, разойдясь с Лукашенко, Синицын не попал под репрессии и не ушёл в классическую оппозицию. Он мгновенно уехал в Москву. Его трудоустроили на должность заместителя гендиректора Федеральной финансово - промышленной группы Управления делами президента РФ. На такие места обычно попадали высокопоставленные белорусские силовики. Например, генерал-майор Валерий Кез, уйдя от Лукашенко, оказался в руководстве "Газпромбанка".

Самым циничным и ярким свидетельством роли Синицына как исполнителя воли Москвы является история референдума 1995 года, на котором была уничтожена историческая белорусская символика. Леонид Синицын лично и с гордостью признавал, что именно он был автором и архитектором "новых" (видоизменённых советских) флага и герба. Он рассказывал, как буквально "на коленке" в кабинете Администрации Президента рисовал эскизы, которые должны были ментально вернуть Беларусь в советское/российское поле.

Для аналитиков спецслужб этот шаг Синицына – классическая операция по изменению геополитического и культурного кода страны, проведённая по всем канонам советской школы психологической войны КГБ СССР.

Так что его собственное звание, если оно было, не так уж важно.

Вы теперь понимаете?

У Путина, кадрового подполковника КГБ, создателя "чекистского режима", который начал президентство с терактов и возобновления Чеченской войны, не было в первую каденцию такого невероятного количества силовиков в обойме.

Откуда у "выскочки" и "колхозника" такая команда? С костяком из гэбэшников, ментов, военных, при этом все как на подбор – противники суверенитета Беларуси.

На главный вопрос – о том, у кого был реальный "админресурс" на выборах 1994 года – я, полагаю, ответил.

Перейдём теперь к следующему вопросу: для чего нужно было фальсифицировать во втором туре (для чего в первом – очевидно). Здесь как раз всё просто, поэтому я отвечу максимально коротко:

– Для того же, для чего Лукашенко все последующие годы рисовал примерно ту же цифру: создать иллюзию "всенародного мандата" и ничтожности нелояльной прослойки граждан. Без этих липовых "80%", которых он, конечно же, не набрал, Лукашенко не мог бы переломить Беларусь через колено. Ему нужна была зубодробительная легитимность.

– Чисто технически на тот момент – чтобы оглушить своих противников из национал-демократического лагеря. Что ему вполне удалось. Оппозиция не посмела протестовать против результатов выборов, несмотря на огромный ресурс поддержки (особенно в столице). Эта цифра её просто деморализовала и парализовала. Многие поверили в то, что "народ болен", "не созрел для демократии" и т.п. В связи с чем впали в депрессию.

Из тех скудных данных, что мне удалось наскрести о реальном рейтинге Лукашенко до выборов 1994 года:

– В 1993 году он составлял… 1%. И журналисты госизданий, которые усиленно его пиарили, сетовали: ну как же так, такой замечательный человек – и совсем непопулярен в народе.

– Конечно, липовая "борьба с олигархами" принесла ему определённые дивиденды. Но за пару месяцев до выборов его рейтинг был всего 8%.

– "Независимые" социологи в Беларуси были уроженцами Костромы, Владивостока и Джаркургана. Я бы не упомянул этого факта, если бы не обнаружил в их выкладках за 1994 год зияющую дыру – отсутствие упоминаний рейтинга главного национального политика страны – Зенона Позняка. И если бы не наблюдал прямо сейчас неприличные пророссийские телодвижения одного из них.

Они утверждали, что предсказали победу Лукашенко с точностью до процента. Это – враньё.

Я обнаружил единственную цифру, которую они называли накануне выборов – 21%. Невозможно, чтобы кто-либо совершил такой "квантовый скачок" – с 21% до 44,82%, а Лукашенко именно столько нарисовали в первом туре кураторы из КГБ. Ещё я обнаружил, что на этапе выдвижения, для которого необходимо было собрать огромное число подписей, Зенон Позняк собрал на 40-47% подписей больше, чем Лукашенко.

В городе Орша, "восточных воротах" Беларуси, городе в сорока километрах от российской границы, Позняк собрал всего на 16% подписей меньше, чем Лукашенко. При этом – на 168,37% (прописью: сто шестьдесят восемь целых, тридцать семь сотых процента) больше, чем Кебич.

Перед президентскими выборами 1994 года Зенон Позняк был единственным кандидатом, у которого была сформированная комплексная программа, профессиональная команда специалистов и готовое теневое правительство.

Партия Зенона Позняка – Белорусский народный фронт (БНФ) – и его актив в 1994 году представляли собой самую мощную, дисциплинированную и интеллектуальную оппозиционную силу в стране. БНФ имел сильные региональные ячейки по всей Беларуси. В актив входили ведущие учёные, писатели, экономисты и юристы.

Актив БНФ объединяла чёткая идея – полная независимость от России, возрождение белорусского языка и европейский путь развития.

Имея в своём распоряжении всего около 27–37 депутатов из 345 мест (менее 10% парламента), фракция под руководством Зенона Позняка полностью диктовала политическую повестку дня и фактически развернула огромную, инертную советскую номенклатуру в сторону независимости. Без этой партии г-н Лукашенко не имел бы, чем торговать. А торговал он всегда суверенитетом.

Лукашенко не раз заявлял, что если бы не служба в войсках КГБ СССР, он бы никогда не стал президентом. Отчасти это правда, потому что именно КГБ привёл его во власть. Но некуда было бы приводить, не добейся БНФ, а до них – поколения белорусских националистов, независимости Беларуси.

Лукашенко – всего лишь московский коллаборант, который выбился в гауляйтеры. Ничего и никогда он не выигрывал. Даже его победы в хоккей – и те фейковые.

В условиях идеального справедливого мира – которого беларусы были лишены из-за столетий военной экспансии, репрессивного подавления и гибридного вмешательства со стороны Москвы – на выборах в 1994 году Зенон Позняк побеждал жалкого коррумпированного Кебича.

Не в смысле, что "мне так хотелось бы", хотя мне хотелось бы. А по всем объективным параметрам. Лукашенко должен был быть снят с гонки за работу руководства КГБ на него (тогда как руководство – арестовано по обвинению в измене государству), а за инсценировку покушения на себя – быть отправленным под следствие и на скамью подсудимых.

Но страну тогда возглавлял такой же коллаборант-андроид. Только более старой модели.

Надеюсь, что в отличие от Кебича, Лукашенко доживёт до суда. И мы услышим много удивительных историй.