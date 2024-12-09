Перестал верить в украинца: промоутер Джошуа внезапно изменил прогноз на реванш Усик – Фьюри

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн неожиданно изменил свой прогноз на реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).Представитель Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) еще недавно категорично называл украинца победителем, однако теперь прогнозирует успех своему соотечественнику.

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Об это Хирн заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Глава компании Matchroom Boxing особенно подчеркнул, что у него поменялось мнение о бое, а также выразил надежду на организацию противостояния Фьюри с Джошуа, который он считает самым большим поединком в боксе.

"Если победит Фьюри, – а я склоняюсь к этому, я немного развернулся в его сторону, – он может подраться с Энтони Джошуа. Провести с ним объединительный поединок. Самый большой поединок в истории бокса. На "Уэмбли", в Эр-Рияде, да где-угодно", – сказал Хирн.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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