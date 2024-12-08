Усик – Фьюри 2. Соперник украинского боксера отказался драться и снялся с боя

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что соперник украинца Сергея Богачука (24-2, 23 KO) отказался драться с ним на шоу Усик – Фьюри 2. Грандиозное мероприятие запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.

Видео дня

Вместо боксера из Узбекистана Израила Мадримова (10-1-1, 7 КО) наш соотечественник в главному бою андеркарда сразится против британца Ишмаэля Дэвиса (13-1, 6 KO).

"Врачи подтвердили, что Израил Мадримов страдает острым бронхитом и вынужден отказаться от боя с Богачуком, который состоится 21 декабря. Британский боец Ишмаэль Дэвис заменит Мадримова, который будет отдыхать и восстанавливаться перед запланированным поединком 22 февраля против Вергила Ортиса", – написал Турки в соцсети Х.

Сам Богачук, комментируя замену, признался, что замена оппонента не представляет для него особых проблем.

"Соперник теперь новый - Ишмаэль Дэвис. Сейчас вот смотрю его бои, он неплохой боксер, но не такой как Мадримов. Смогу ли я перестроиться – да, смогу. Мы прошли большой сбор, провели очень много спаррингов с разными спарринг-партнерами: с левши, с правшами, с высокими, с низкими. Кстати, уже успел заметить, что Дэвис более стоячий боксер, Мадримов более подвижный", – цитирует Богачука Luckypanch.net.

Сергей добавил, что смена соперника его особо не удивила, так как подобное случается в большом боксе.

"Однако я нахожусь в отличной форме, мне сейчас дай любого боксера, я порву всех", – добавил Богачук.

Как сообщал OBOZ.UA, Ранее Турки Аль аш-Шейх исключил из числа участников шоу Усик – Фьюри 2 украинского чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО).

Кроме Богачука, в андеркарде будет драться друг и протеже Усика - Даниэль Лапин (10-0, 4 КО). Соперником 27-летнего киевлянина в 10-раундовом бою за титулы чемпиона по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,4 кг) станет непобедимый француз Дилан Колин (14-0, 4 КО).

Напомним, что Богачук 11 августа проиграл титул временного чемпиона мира WBC в первом среднем весе Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

Лапин завоевал пояс чемпиона WBA Inter-Continental. 26-летний киевлянин на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нокаутировал португальца с мозабикскими корнями Октавио Пудивитра (9-2, 4 КО).

Усик 19 мая победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!