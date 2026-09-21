Упрощенная программа возвращения после СЗЧ завершилась: в Минобороны объяснили, что это означает и как действовать

До 20 сентября текущего года для военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ), действовала программа упрощенного возвращения. После 20 сентября добровольно вернуться из СЗЧ можно на общих условиях.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Чтобы вернуться на службу, необходимо обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины.

Что известно

Программа упрощенного возвращения из СЗЧ действовала до 20 сентября для тех военнослужащих, у которых факт самовольного оставления части был зафиксирован до 12 июня 2026 года.

Теперь этот период упрощенного возвращения закончился, поэтому после 20 сентября добровольно вернуться из СЗЧ можно на общих условиях – через Военную службу правопорядка, батальоны резерва и т. д. А это другая процедура и более длительный процесс возвращения.

"Это означает более длительный процесс возвращения, более длительное ожидание возобновления денежного обеспечения, а также отсутствие возможности самостоятельно выбрать, в какой части продолжить службу", – говорится в Министерстве обороны.

Как вернуться из СЗЧ

Если военнослужащий намерен вернуться в часть и продолжить службу, он может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных Сил Украины, а именно:

Центрального управления ВСП в городе Киеве и Киевской области или территориальных управлений;

в зональные отделы ВСП.

Контакты управлений и зональных отделов ВСП можно найти по ссылке.

В подразделении ВСП человеку предоставят информацию о батальонах резерва, в которые можно вернуться для прохождения службы. Также там можно получить направление в один из этих батальонов.

Военнослужащий также может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Перечень таких батальонов можно узнать в подразделении ВСП.

Можно ли вернуться в часть, имея от нее рекомендательное письмо

В Министерстве обороны отметили, что согласно порядку перемещения военнослужащих ВСУ, командиры батальонов резерва принимают и учитывают рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личным составом.

Однако рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не принимаются во внимание.

"Командиры батальонов резерва направляют таких военнослужащих в воинские части именно приоритетного комплектования", – отметили в министерстве.

Предусмотрено ли освобождение от уголовной ответственности за самовольное отсутствие

В оборонном ведомстве также отметили, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если во время действия военного положения впервые совершил самовольное отсутствие.

Чтобы получить освобождение от уголовной ответственности, он должен написать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части (батальона резерва) на продолжение прохождения военной службы.

Также необходимо обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться на военную службу.

Соответствующие материалы направляются в суд, который принимает решение. Также по вопросам возвращения на военную службу действует горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 1519.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чем самовольное оставление части отличается от дезертирства и какое наказание предусмотрено. Так, в Украине самовольное оставление части и дезертирство часто путают, но это разные правонарушения с разными последствиями. Главное отличие заключается в намерении военнослужащего и в том, собирается ли он возвращаться в часть.

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