В стиле голливудского триллера. Появилось потрясающее промо Усик – Фьюри. Видео

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх опубликовал новый проморолик реванша Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22- 0, 14 КО). Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде

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"Борьба никогда не заканчивалась, она просто завладела их мыслями", - сказал Турки.

Новое промо к бою Усик – Фьюри стало настоящим подарком для фанатов бокса и оригинального маркетинга. В коротком, но запоминающемся ролике зрителям показали, как соперники буквально видят друг друга повсюду. Тайсону Фьюри мерещится Усик в самых неожиданных людях и ситуациях, а Усику – Фьюри.

В клипе два супертяжа словно "живут" в головах один одного, подчёркивая психологическую одержимость предстоящим поединком.

Кадры с Фьюри в больничной койке, женщиной в зелёном пуховике и его женой с лицом Александра создают атмосферу сюрреализма. Промо не только развлекает, но и усиливает интригу, добавляя в противостояние необычную драматическую глубину.

Креативный подход авторов ролика уже получил восторженные отклики в социальных сетях. Поклонники отмечают необычный формат подачи и качество исполнения.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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