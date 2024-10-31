'Понятия не имею, как его победить': промоутер Джошуа признался, на кого поставит деньги в реванше Усик – Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн пожелал Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) победы над Александром Усиком (22-0, 14 КО) в реванше боксеров. Представитель Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) при этом отметил, что не поставит ни цента на триумф Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-кананлу iFL TV, пишет портал DAZN. По словам главы промоутерской компании Matchroom Boxing, Фьюри очень не повезло с тем, что в его соперниках оказался Усик, который по своим боксерским навыкам превосходит остальных супертяжей.

"Я понятия не имею, как победить Усика, но Тайсон Фьюри – очень умный боец. В его углу умные люди, по уровню IQ в боксе он находится высоко. К его сожалению, как и Александр Усик. Так что свои деньги, особенно с учетом его победы в первом бою, я всегда поставлю на Александра Усика. Мое сердце хочет увидеть победу Тайсона Фьюри. Не только потому, что он британец, но и потому, что я хочу организовать бой Джошуа с ним. Я бы с удовольствием это увидел, но я вижу Фьюри аутсайдером в бою с Усиком", – сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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