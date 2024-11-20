Опубликован полный календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025. Расписание всех гонок

Календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025 включает девять этапов, которые начнутся 30 ноября в финском Контиолахти и завершатся 23 марта 2025 года в Осло (Норвегия). В течение сезона спортсмены будут соревноваться в различных дисциплинах, включая спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.

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В новом сезоне Украина будет представлена 5 спортсменками и 4 спортсменами в личных гонок Кубка мира по биатлону. Эта квота была определена по итогам выступлений в предыдущем сезоне, когда мужская команда финишировала на 11-м месте в Кубке наций, что привело к потере одной квоты​.

Наивысший результат у мужчин в прошлом сезоне показал Артем Прима – 9-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. У украинок лучшим достижением стало 10-е место Анастасии Меркушиной в гонке преследования на 3-м этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Лучшим командным выступлением стало пятая строчка в женской эстафете в Рупольдинге.

Этап 1 – Контиолахти, Финляндия

30 ноября 2024

13:15, смешанная эстафета

15:45, одиночная смешанная эстафета

1 декабря 2024

13:45, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета

3 декабря 2024

17:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

4 декабря 2024

17:20, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

6 декабря 2024

17:20, мужчины, 10 км, спринт

7 декабря 2024

18:10, женщины, 7.5 км, спринт

8 декабря 2024

15:30, мужчины, 15 км, масс-старт

17:10, женщины, 12.5 км, масс-старт

Этап 2 – Хохфильцен, Австрия

13 декабря 2024

12:30, женщины, 7.5 км, спринт

15:20, мужчины, 10 км, спринт

14 декабря 2024

13:15, женщины, 10 км, гонка преследования

15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

15 декабря 2024

12:30, женщины, 4х6 км, эстафета

14:15, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Этап 3 – Анси, Франция

19 декабря 2024

15:20, мужчины, 10 км, спринт

20 декабря 2024

15:20, женщины, 7.5 км, спринт

21 декабря 2024

13:30, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

15:45, женщины, 10 км, гонка преследования

22 декабря 2024

13:30, мужчины, 15 км, масс-старт

15:45, женщины, 12.5 км, масс-старт

Этап 4 – Оберхоф, Германия

9 января 2025

15:20, женщины, 7.5 км, спринт

10 января 2025

15:20, мужчины, 10 км, спринт

11 января 2025

13:30, женщины, 10 км, гонка преследования

15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

12 января 2025

13:20, одиночная смешанная эстафета

15:30, смешанная эстафета

Этап 5 – Рупольдинг, Германия

15 января 2025

15:10, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

16 января 2025

15:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

17 января 2025

15:20, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

18 января 2025

15:20, женщины, 4х6 км, эстафета

19 января 2025

13:30, мужчины, 15 км, масс-старт

16:00, женщины, 12.5 км, масс-старт

Этап 6 – Антхольц, Италия

23 января 2025

15:30, женщины, 7.5 км, спринт

24 января 2025

15:30, мужчины, 10 км, спринт

25 января 2025

14:00, женщины, 10 км, гонка преследования

15:55, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

26 января 2025

13:05, женщины, 4х6 км, эстафета

15:45, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Чемпионат мира – Ленцерхайде, Швейцария

12 февраля 2025

15:30, смешанная эстафета

14 февраля 2025

16:05, женщины, 7.5 км, спринт

15 февраля 2025

16:05, мужчины, 10 км, спринт

16 февраля 2025

13:05, женщины, 10 км, гонка преследования

16:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

18 февраля 2025

16:05, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля 2025

16:05, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля 2025

17:05, одиночная смешанная эстафета

22 февраля 2025

13:05, женщины, 4х6 км, эстафета

16:05, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

23 февраля 2025

14:45, женщины, 12.5 км, масс-старт

17:05, мужчины, 15 км, масс-старт

Этап 7 – Нове-Место, Чехия

6 марта 2025

19:20, мужчины, 10 км, спринт

7 марта 2025

19:20, женщины, 7.5 км, спринт

8 марта 2025

15:55, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

18:40, женщины, 10 км, гонка преследования

9 марта 2025

14:50, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

17:45, женщины, 4х6 км, эстафета

Этап 8 – Поклюка, Словения

13 марта 2025

16:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

14 марта 2025

16:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

15 марта 2025

14:05, смешанная эстафета

16:45, одиночная смешанная эстафета

16 марта 2025

14:35, женщины, 12.5 км, масс-старт

16:45, мужчины, 15 км, масс-старт

Этап 9 – Осло, Норвегия

21 марта 2025

14:30, мужчины, 10 км, спринт

17:15, женщины, 7.5 км, спринт

22 марта 2025

14:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

16:50, женщины, 10 км, гонка преследования

23 марта 2025

14:15, мужчины, 15 км, масс-старт

16:45, женщины, 12.5 км, масс-старт

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