Опубликован полный календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025. Расписание всех гонок
Календарь Кубка мира по биатлону 2024/2025 включает девять этапов, которые начнутся 30 ноября в финском Контиолахти и завершатся 23 марта 2025 года в Осло (Норвегия). В течение сезона спортсмены будут соревноваться в различных дисциплинах, включая спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.
В новом сезоне Украина будет представлена 5 спортсменками и 4 спортсменами в личных гонок Кубка мира по биатлону. Эта квота была определена по итогам выступлений в предыдущем сезоне, когда мужская команда финишировала на 11-м месте в Кубке наций, что привело к потере одной квоты.
Наивысший результат у мужчин в прошлом сезоне показал Артем Прима – 9-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. У украинок лучшим достижением стало 10-е место Анастасии Меркушиной в гонке преследования на 3-м этапе в швейцарском Ленцерхайде.
Лучшим командным выступлением стало пятая строчка в женской эстафете в Рупольдинге.
Этап 1 – Контиолахти, Финляндия
30 ноября 2024
13:15, смешанная эстафета
15:45, одиночная смешанная эстафета
1 декабря 2024
13:45, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
15:25, женщины, 4х6 км, эстафета
3 декабря 2024
17:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
4 декабря 2024
17:20, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
6 декабря 2024
17:20, мужчины, 10 км, спринт
7 декабря 2024
18:10, женщины, 7.5 км, спринт
8 декабря 2024
15:30, мужчины, 15 км, масс-старт
17:10, женщины, 12.5 км, масс-старт
Этап 2 – Хохфильцен, Австрия
13 декабря 2024
12:30, женщины, 7.5 км, спринт
15:20, мужчины, 10 км, спринт
14 декабря 2024
13:15, женщины, 10 км, гонка преследования
15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15 декабря 2024
12:30, женщины, 4х6 км, эстафета
14:15, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Этап 3 – Анси, Франция
19 декабря 2024
15:20, мужчины, 10 км, спринт
20 декабря 2024
15:20, женщины, 7.5 км, спринт
21 декабря 2024
13:30, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15:45, женщины, 10 км, гонка преследования
22 декабря 2024
13:30, мужчины, 15 км, масс-старт
15:45, женщины, 12.5 км, масс-старт
Этап 4 – Оберхоф, Германия
9 января 2025
15:20, женщины, 7.5 км, спринт
10 января 2025
15:20, мужчины, 10 км, спринт
11 января 2025
13:30, женщины, 10 км, гонка преследования
15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12 января 2025
13:20, одиночная смешанная эстафета
15:30, смешанная эстафета
Этап 5 – Рупольдинг, Германия
15 января 2025
15:10, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16 января 2025
15:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17 января 2025
15:20, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18 января 2025
15:20, женщины, 4х6 км, эстафета
19 января 2025
13:30, мужчины, 15 км, масс-старт
16:00, женщины, 12.5 км, масс-старт
Этап 6 – Антхольц, Италия
23 января 2025
15:30, женщины, 7.5 км, спринт
24 января 2025
15:30, мужчины, 10 км, спринт
25 января 2025
14:00, женщины, 10 км, гонка преследования
15:55, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
26 января 2025
13:05, женщины, 4х6 км, эстафета
15:45, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Чемпионат мира – Ленцерхайде, Швейцария
12 февраля 2025
15:30, смешанная эстафета
14 февраля 2025
16:05, женщины, 7.5 км, спринт
15 февраля 2025
16:05, мужчины, 10 км, спринт
16 февраля 2025
13:05, женщины, 10 км, гонка преследования
16:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18 февраля 2025
16:05, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19 февраля 2025
16:05, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20 февраля 2025
17:05, одиночная смешанная эстафета
22 февраля 2025
13:05, женщины, 4х6 км, эстафета
16:05, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
23 февраля 2025
14:45, женщины, 12.5 км, масс-старт
17:05, мужчины, 15 км, масс-старт
Этап 7 – Нове-Место, Чехия
6 марта 2025
19:20, мужчины, 10 км, спринт
7 марта 2025
19:20, женщины, 7.5 км, спринт
8 марта 2025
15:55, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18:40, женщины, 10 км, гонка преследования
9 марта 2025
14:50, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
17:45, женщины, 4х6 км, эстафета
Этап 8 – Поклюка, Словения
13 марта 2025
16:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14 марта 2025
16:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15 марта 2025
14:05, смешанная эстафета
16:45, одиночная смешанная эстафета
16 марта 2025
14:35, женщины, 12.5 км, масс-старт
16:45, мужчины, 15 км, масс-старт
Этап 9 – Осло, Норвегия
21 марта 2025
14:30, мужчины, 10 км, спринт
17:15, женщины, 7.5 км, спринт
22 марта 2025
14:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
16:50, женщины, 10 км, гонка преследования
23 марта 2025
14:15, мужчины, 15 км, масс-старт
16:45, женщины, 12.5 км, масс-старт
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