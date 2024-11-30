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Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Сборная Украины заняла 9-е место в стартовой гонке 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Елена Городная и Артем Тищенко в финском Контилохти провели одиночною смешанную эстафету.

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20-летняя украинка великолепно стартовала в гонке, закрыв все мишени на первой стрельбе. Елена ушла со стрельбища в первой тройке, однако удержаться в авангарде не смогла. Два промаха на стойке откинули Украину на границу топ-10 (+35.9).

Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Артем пытался поднять команду, но его слабый ход (+29.3 за этап) не смог улучшить позиции "желто-синих", даже не смотря на всего один неточный выстрел на двух огневых рубежах.

Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Елена ушла на третий этап 10-й и снова без дополнительных патронов отстрелялась на "ноль" лежа и дважды промазав стоя. Перед заключительным этапом Украина шла девятой, проигрывая 1:18.6. К сожалению, даже идеальная точность Тищенка не позволила ему конкурировать с титулованными соперниками. Украинский биатлонист проиграл ходом 40 секунд и опередил представителя США лишь на одну десятую секунды.

Победу в гонке добыла Швеция. Второе место у Франции. Третьей финишировала Германия.

Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Наивысший результат у мужчин в прошлом сезоне показал Артем Прима – 9-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. У украинок лучшим достижением стало 10-е место Анастасии Меркушиной в гонке преследования на 3-м этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Лучшим командным выступлением стало пятая строчка в женской эстафете в Рупольдинге.

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