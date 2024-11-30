Украина отлично стартовала на Кубке мира по биатлону, устроив зарубу на финише. Результаты первой гонки

Сборная Украины заняла 9-е место в стартовой гонке 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Елена Городная и Артем Тищенко в финском Контилохти провели одиночною смешанную эстафету.

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20-летняя украинка великолепно стартовала в гонке, закрыв все мишени на первой стрельбе. Елена ушла со стрельбища в первой тройке, однако удержаться в авангарде не смогла. Два промаха на стойке откинули Украину на границу топ-10 (+35.9).

Артем пытался поднять команду, но его слабый ход (+29.3 за этап) не смог улучшить позиции "желто-синих", даже не смотря на всего один неточный выстрел на двух огневых рубежах.

Елена ушла на третий этап 10-й и снова без дополнительных патронов отстрелялась на "ноль" лежа и дважды промазав стоя. Перед заключительным этапом Украина шла девятой, проигрывая 1:18.6. К сожалению, даже идеальная точность Тищенка не позволила ему конкурировать с титулованными соперниками. Украинский биатлонист проиграл ходом 40 секунд и опередил представителя США лишь на одну десятую секунды.

Победу в гонке добыла Швеция. Второе место у Франции. Третьей финишировала Германия.

Наивысший результат у мужчин в прошлом сезоне показал Артем Прима – 9-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. У украинок лучшим достижением стало 10-е место Анастасии Меркушиной в гонке преследования на 3-м этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Лучшим командным выступлением стало пятая строчка в женской эстафете в Рупольдинге.

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