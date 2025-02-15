Первый в истории! На чемпионате мира по биатлону побит самый знаменитый рекорд легендарного Бьерндалена

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе стал первым в истории 21-кратным чемпионом мира по биатлону. 31-летний уроженец Стюрна в субботу, 15 февраля победил в Швейцарском Ланцерхайде, побив золотой рекорд легендарного Уле-Эйнара Бьерндалена, на счету которого 20 медалей мундиалей наивысшей пробы.

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Бе победил в спринте на 10 км, показав идеальный результат в стрельбе (10/10). Его время оказалось на 27,7 секунды быстрее, чем у американца Кэмпбелла Райта, который также не допустил промахов на огневых рубежах. Бронзу выиграл француз Квентин Фийон-Майе, отставший на 37,0 секунды, несмотря на один промах.

По общему числу побед за карьеру Бьерндален по-прежнему впереди с 95 победами, тогда как у Бе 89.

Напомним, что Бе принял решение завершить карьеру после этого сезона. Спортсмен объяснил свой шаг желанием проводить больше времени с семьей, подчеркнув, что подготовка к Олимпийским играм требует слишком много времени и усилий, как от него, так и от его близких.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоханнес Тингнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе вместе с партнерами по сборной сфотографировался с украинским флагом на подиуме. Этот жест норвежцы объяснили поддержкой нашей страны.

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