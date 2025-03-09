Антирекорд. Сборная Украины по биатлону показала найхудший результат в истории женских эстафет Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону установила антирекорд в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, заняв 17-е место – худший результат в истории команды на этих соревнованиях. До этого самым низким результатом были 15-е места в Рупольдинге (2018/19) и Контиолахти (2022/23).

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Украина выступила в составе Христина Дмитренко, Юлия Джима, Олена Городная и Александра Меркушина. Единственным изменением по сравнению с чемпионатом мира стало участие Александры вместо ее сестры Анастасии.

Гонка сложилась неудачно с самого начала. Уже на первой стрельбе Дмитренко заработала штрафной круг, отбросив команду на 18-е место. Джима допустила еще больше ошибок, уйдя на два штрафных круга, из-за чего Украина оказалась на последней позиции с отставанием более трех минут.

Она смогла немного сократить разрыв, но к моменту передачи эстафеты Городной команда уже проигрывала лидерам более четырех минут.

Елене удалось чисто пройти первую стрельбу и вернуть Украине две позиции, а затем передала эстафету Меркушиной. Однако и Саша после первого огневого рубежа ушла на штрафной круг. Украина была близка к тому, чтобы ее сняли круговой, но все таки смогла избежать дисквалификации.

На предпоследнем круге Александра Меркушина опередила Жюлию Симон, принесшую команде Франции "золото". За ней финишировали Норвегия и Германия.

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