На Кубке мира по биатлону состоялась женская эстафета: где Украина

В австрийском Хохфильцене на 2-м этап Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Анны Кривонос и Елены Городной заняла 7-е место, проиграв 3:30.3 минуты победительнице Германии.

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Дмитренко свой этап начала великолепно. 25-летняя уроженка Чернигова идеально отстрелялась и с нулем промахов передала эстафету 6-й, лишь 22 секунды уступая лидирующей Францией.

Юлия Джима не смогла подержать почин напарницы, однако на положении в пелотоне это не отразилось. Два промаха на стойке и слабый ход по трассе оставили "желто-синих" на 6-й строчке, но уже с отставанием порядка 50 секунд.

Анна Кривонос бежала медленно и стреляла неточно. Лишь за один этот этап сборная Украины проиграла порядка 2 минут.

Елена Городная ушла на трассу с девятой позиции через 2 минуты 35 секунд от первого места. 20-летняя спортсменка не смогла сотворить чудо, совершив по одному неточному выстрелу на каждом огневом рубеже.

В итоге победу добыла Германия. Второе место у Франции. Третьей стала Швеция. Стоит отметить сенсационный результат Словении, которая с 6 промахами стала четвертой.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлом этапе женская украинская сборная финишировала на 11-м месте. Тогда Городная заработала два штрафных круга.

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