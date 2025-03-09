Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

Мужская сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на 7-м этапе Кубка мира, который проходил в чешском Ново Место. Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный финишировали третьими в эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии.

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На первом этапе тренерский штаб сделал ставку на Артема Тищенко, несмотря на неудачный спринт. Артем использовал только два дополнительных патрона и смог удержаться в гонке, передав эстафету девятым с отставанием в 1 минуту 13 секунд. В лидеры на этом этапе вышла Норвегия, воспользовавшись ошибками соперников, тогда как французы, несмотря на кадровые потери, оставались в числе претендентов на победу.

На втором этапе Виталий Мандзин сперва выпал из топ-10 из-за двух промахов, но затем исправился, уверенно отработал на стойке и вернул Украину на девятое место. Его отставание от лидеров составило всего полторы десятки секунд, а соперники продолжали допускать серьезные ошибки. Швеция, Германия, Финляндия, Словения и другие команды потеряли шансы на борьбу за медали из-за штрафных кругов.

Антон Дудченко провел практически идеальный этап. Его безупречная стрельба позволила сборной Украины подняться на пятую позицию.

Пидручный вошел в решающую фазу гонки с возможностью бороться за третье место. Его главным соперником оказался немец Филипп Хорн. После стрельбы стоя капитан украинской сборной ушел со стадиона с четырьмя секундами преимущества и уверенно увеличивал отрыв на последнем круге. Немецкий биатлонист не смог навязать борьбу, и Украина завоевала "бронзу", впервые с 2021 года поднявшись на пьедестал почета в Кубке мира.

В борьбе за "золото" Кантен Фийон-Майе одолел Йоханнеса Бё, воспользовавшись его промахами на заключительном рубеже. Франция выиграла пятую эстафету сезона, а норвежцы довольствовались серебром.

Этот успех укрепил позиции Украины в Кубке наций. Команда сохранила восьмое место в рейтинге и практически обеспечила себе максимальную квоту на следующий сезон.

Во время торжественной церемонии награждения было видно, что украинские биатлонисты очень довольны результатом. Наши парни буквально светились от счастья.

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