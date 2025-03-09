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Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
483
Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

Мужская сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на 7-м этапе Кубка мира, который проходил в чешском Ново Место. Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный финишировали третьими в эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии. 

Видео дня
Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

На первом этапе тренерский штаб сделал ставку на Артема Тищенко, несмотря на неудачный спринт. Артем использовал только два дополнительных патрона  и смог удержаться в гонке, передав эстафету девятым с отставанием в 1 минуту 13 секунд. В лидеры на этом этапе вышла Норвегия, воспользовавшись ошибками соперников, тогда как французы, несмотря на кадровые потери, оставались в числе претендентов на победу.

На втором этапе Виталий Мандзин сперва выпал из топ-10 из-за двух промахов, но затем исправился, уверенно отработал на стойке и вернул Украину на девятое место. Его отставание от лидеров составило всего полторы десятки секунд, а соперники продолжали допускать серьезные ошибки. Швеция, Германия, Финляндия, Словения и другие команды потеряли шансы на борьбу за медали из-за штрафных кругов.

Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

Антон Дудченко провел практически идеальный этап. Его безупречная стрельба позволила сборной Украины подняться на пятую позицию.  

Впервые за три года! Украина взяла медаль на Кубке мира по биатлону. Видео

Пидручный вошел в решающую фазу гонки с возможностью бороться за третье место. Его главным соперником оказался немец Филипп Хорн. После стрельбы стоя капитан украинской сборной ушел со стадиона с четырьмя секундами преимущества и уверенно увеличивал отрыв на последнем круге. Немецкий биатлонист не смог навязать борьбу, и Украина завоевала "бронзу", впервые с 2021 года поднявшись на пьедестал почета в Кубке мира.

В борьбе за "золото" Кантен Фийон-Майе одолел Йоханнеса Бё, воспользовавшись его промахами на заключительном рубеже. Франция выиграла пятую эстафету сезона, а норвежцы довольствовались серебром.

Этот успех укрепил позиции Украины в Кубке наций. Команда сохранила восьмое место в рейтинге и практически обеспечила себе максимальную квоту на следующий сезон.

Во время торжественной церемонии награждения было видно, что украинские биатлонисты очень довольны результатом. Наши парни буквально светились от счастья.

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