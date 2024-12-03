Украина провела лучшую гонку Кубка мира по биатлону 2024/25

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в финском Контиолахте состоялся мужская короткая индивидуальная гонка. Сразу три представителя сборной Украины на финише вошли в 15 лучших. Виталий Мандзын занял 4-е место, Дмитрий Пидручный стал десятым, а Антон Дудченко замкнул топ-15.

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Пидручный, который в 2019 году стал первым в истории Украины чемпионом мира в этой дисциплине, великолепно провел всю дистанцию и имел отличные шансы на победу.

Перед третьим огневым рубежом 33-летний тернополянин имел 0 в графе промахов, однако полностью идеально пройти 15-км дистанцию не смог. Один не точный выстрел на 4-м огневом рубеже откинул Дмитрия за пределы первой десятки.

Виталий Мандзын с четырьмя чистыми огневыми рубежами имел превосходные шансы на подиум, но его подвел ход. От третьего место Виталия отделило полминуты.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье сборная Украины по биатлону в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла 6-е место (+3:38.9) в смешанной эстафете.

Следует отметить, что сборная Украины заняла 9 место в стартовой гонке 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Нашу страну представляли Елена Городная и Артем Тищенко.

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