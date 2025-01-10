Весь подиум у одной сборной, нефарт Украины: результаты мужского спринта на 4-м этапа КМ по биатлону

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный остановился в шаге от медали в спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который в эти дни проходит в немецком Оберхофе. Нашему соотечественнику не повезло с ранним стартовым номером, из-за чего он не смог ориентироваться на показатели лидеров.

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В тяжелых погодных условиях Пидручному удалось продемонстрировать отличную скорость по трассе, а также чистую стрельбу – он выбил все десять мишеней. В какой-то момент это позволило украинцу даже возглавить промежуточный итоговой протокол.

Долгое время после своего финиша Дмитрий был в призерах, однако в итоге завершил 10-километровую дистанцию с четвертым результатом. Украинец отстал от победителя почти на 29 секунд.

Доминировали же в гонке спортсмены сборной Франции. Биатлонисты трехцветных воспользовались провалом конкурентов из Норвегии и забрали весь подиум. "Золото" взял Кантен Фийон-Майе, вторым пришел Фабьен Клод, а замкнул тройку призеров Эмильен Жаклен.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне совершенно фантастическим результатом завершился женский спринт этапа Кубка мира в Оберхофе, принеся тройную сенсацию.

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