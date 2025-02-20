Сборная Украины установила исторический антирекорд чемпионатов мира по биатлону

Сборная Украины показала худший результат в истории на чемпионатах мира по биатлону в одиночной смешанной эстафете. В швейцарском Ленцерхайде Юлия Джима и Антон Дудченко финишировали лишь 20-ми.

Видео дня

Юлия Джима стартовала на первом этапе, но уже на трассе сильно отставала от соперниц. Даже с хорошей стрельбой она передала эстафету только 20-й, проигрывая 45 секунд лидерам. Антон Дудченко также стрелял точно, но не смог исправить ситуацию, и Украина к середине гонки оставалась на 20-м месте с минутным отставанием.

В оставшейся части гонки команда пыталась минимизировать потери, однако скорость украинцев оказалась одной из самых низких в пелотоне. При этом сборная продемонстрировала отличную стрельбу – всего четыре дополнительных патрона, что стало одним из лучших показателей в гонке.

20-е место стало историческим антирекордом Украины в сингл-миксте на чемпионатах мира. Ранее худшим результатом была 15-а строчка в 2023 году. Лучший результат "желто-синие" показали в 2021-году (4-я позиция).

Как сообщал OBOZ.UA, перед самой гонкой тренерский штаб сборной Украины по биатлону внес неожиданные изменения в заявку. Хотя изначально планировалось, что в одиночной эстафете примут участие Христина Дмитренко и Виталий Мандзин, в окончательный состав вошли Юлия Джима и Антон Дудченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!