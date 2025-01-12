Впервые в истории! Гонка Кубка мира по биатлону завершилась уникальным результатом. Видео

Сборная Финляндии по биатлону впервые в истории на Кубке мира победила в одиночной смешанной эстафете. Золотые медали для своей команды на 4-м этапе в немецком Оберхофе завоевали Теро Сеппяля и Суви Минкинен.

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Гонка началась в высоком темпе, лидерами с первых этапов стали команды Германии, Австрии и Франции. Украинец Антон Дудченко держался в первой пятерке на начальных рубежах, но высокий темп гонки и ошибки на стрельбе сказались на позиции команды.

Финский дуэт уверенно прошел все этапы гонки, демонстрируя стабильность как на стрельбище, так и на трассе.

Ключевой момент произошел на последней стрельбе, где Минкинен стала единственной, кто отработала без промахов, вырвав лидерство у соперников. На финишном круге финская биатлонистка удержала преимущество, несмотря на преследование француженки и немки.

30-летняя Минкинен последнем круге показала невероятную скорость и принесла своей команде победу. Франция заняла второе место, а сборная Германии – третье.

Украина, представленная Антоном Дудченко и Ириной Петренко, завершила гонку на 13-й позиции. Несмотря на несколько точных огневых рубежей, конкурировать на высоких скоростях с лидерами оказалось непросто.

Как сообщал OBOZ.UA, на 4-м этапе КМ норвежские биатлонисты Стурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Тингнес Бе развернули флаг Украины, спровоцировав истерику в России.

Подобная акция от норвежцев состоялась и после спринта. Олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали Пидручного с флагом Украины.

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