Украинский биатлонист провел феноменальную гонку, опередив лидера сезона в спринте 6-го этапа Кубка мира

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный провел отличную спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце. Наш соотечественник, несмотря на один промах, сумел показать классный ход по трассе и финишировать в топ-5.

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Пидручный, как и все наши биатлонисты, получил стартовый номер в первой полусотне. После первого огневого рубежа, на котором украинец и пусти в "молоко" один из патронов, лидер "сине-желтых" находился на 22-й позиции.

Однако феноменальная работа на дистанции, а также удачная стрельба стоя, позволили Пидручному взлететь в четверку сильнейших и повести борьбу за медали. В итоге в финишном протоколе Дмитрий пропустил перед собой норвежца Мартина Улдаля и закончил гонку пятым, опередив, к тому же, лидера сезона на тот момент Йоханнеса Бе.

Попадание в цветочную церемонию также позволило нашем соотечественнику подняться на 14-ю строчку в общем зачете Кубка мира. Теперь в активе Пидручного 324 очка.

Победителем же спринта в Антхольце стал Тарьей Бе, который опередил соотечественника Стурлу Легрейда лишь на четыре десятые секунды. "Бронза" досталась итальянцу Томмазо Джакомелу.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе сенсационно объявил о завершении карьеры после текущего сезона.

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