Сборная Украины по биатлону шла на 'серебро' в эстафете Кубка мира, но запорола гонку

Сборная Украины по биатлону провела драматичную эстафету на 6-м этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Италии. На трассе в Антхольце Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк финишировали на 8-м месте.

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Пидручный, который последний раз бежал первым в эстафете 10 лет назад, свой этап провел безупречно. Наш чемпион мира кроме точной стрельбы продемонстрировал великолепную скорость, что позволило передать эстафету со 2-го места, отставая всего на 3.5 секунды от лидирующей Норвегии.

Мандзын, хоть и немного просел по скорости, но до своей стрельбы стоя удерживал нашу команду на втором месте (+7 секунд). Однако затем три неточных выстрела сразу откинули Украину на минуту от первого места.

Настоящий провал случился у Антона Дудченко, который запорол всю гонку. 28-летний уроженец Сумщины после точной "лежки" не смог совладать с нервами и на "стойке" заработал штрафной круг.

Лесюк ушел на трассу 9-м лишь через 2:34.6 после лидера и уже ничего не смог сделать. Его 3 промаха на втором огневом рубеже привели к итоговому 8-му месту.

Победу в итоге добыла Франция. Второй стала Норвегия. У Швеции третья строчка на пьедестале.

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