Украина обидно упустила высокое место в эстафете Кубка мира по биатлону. Видео

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в финском Контиолахти состоялся мужская эстафета. Сборная Украины в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзына заняла 7-е место.

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Наша команда неудачно начала гонку. Цымбал допустил три промаха (1+2), проиграл ходом 23 секунды и смог передать эстафету лишь с 10-го места.

Пидручный, который стартовые гонки пропускал, выглядел гораздо свежее своих соотечественников. Благодаря действиям нашего капитана, украинской сборной удалось подняться на 8-ю строчку, отставая от лидера на 1:04.7.

Дудченко продолжил позитивную тенденцию и перед последним этапом Украина шла уже на 6-м месте.

Виталий Мандзын блестяще начал свой этап, положив пятью патронами все пять мишеней в лежке. К сожалению на заключительную стрельбу у 21-летнего уроженца Тернополя не хватило нервов. В перестрелке с фином украинец сделал 4 неточных выстрела и ушел на штрафной круг. Это откинуло Украину сразу на две позиции.

Сам Пидручный в эфире признался, что мокрый снег и тяжелый лыжня создавали тяжелые условия для борьбы на трассе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины по биатлону в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзына заняла 6-е место (+3:38.9) в смешанной эстафете.

Стоит отметить, что сборная Украины заняла 9-е место в стартовой гонке 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Нашу страну представляли Елена Городная и Артем Тищенко.

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