Тройная сенсация! Первая в году гонка Кубка мира по биатлону принесла уникальный результат

Женской спринтерской гонкой открылся первый в нынешнем году и четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф. Болельщики сразу же стали свидетелями большой сенсации, ведь весь подиум достался спортсменкам, которые впервые стали призерками.

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Гонка проходила в тяжелейших погодных условиях – под дождем при сильном ветре и тумане. Это и вылилось в то, что только пять биатлонисток сумели выбить все 10 мишеней. В их число вошла лидер сборной Украины Юлия Джима, которая пришла на финиш 14-й.

Победу одержала дебютантка соревнований из сборной Франции Паула Боте. 7,5 километров дистанции она преодолела за 22 минуты и 52 секунды, обойдясь при этом без промахов.

"Серебро" досталось норвежке Марен Киркейде, которая отстала от триумфаторки на 31 секунду. Третье место на подиуме завоевала Милена Тодорова из Болгарии. Удивительно, что все три призерки не просто впервые попали в медалистки Кубка мира, но и вообще дебютировали в соревнованиях в личных гонках.

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