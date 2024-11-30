Украина вошла в топ-6 смешанной эстафеты на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Виталия Мандзына заняла 6-е место (+3:38.9) в смешанной эстафете. Гонка 1-го этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась в финском Контиолахти.

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Дмитренко свой этап начала уверенно, использовав всего один дополнительный патрон на первой стрельбе лежа. Украинка ушла со стрельбища на 10-й позиции с отставанием в 9,9 секунды. На дистанции 25-летняя уроженка Чернигова сбавила темп, но это позволило ей провести вторую стрельбу стоя без ошибок и подняться на 5-е место. Передав эстафету, Кристина закрепила команду на 7-й позиции с отставанием в 32,5 секунды.

Второй этап выполняла Юлия Джима, которая стартовала стабильно, но допустила один промах на стрельбе лежа и откатилась на 9-е место. Однако уже на стойке опытная биатлонистка реабилитировалась, отработав безупречно и подняв Украину на 6-ю позицию. К концу своего этапа Джима немного просела по скорости, также передав эстафету седьмой, при этом увеличив общее отставание команды до 1 минуты 49,1 секунды.

На третьем этапе выступал Антон Дудченко, который уверенно провел первую стрельбу лежа, отстреляв чисто и сохранив 6-е место с отставанием в 1:56.9. Однако на стойке Антон дважды промазал, что увеличило общее отставание. Тем не менее, он поднял команду на 5-ю позицию, передав эстафету шестой с отставанием в 2:47.1.

Финишный этап бежал Виталий Мандзын. Его первая стрельба лежа также оказалась безупречной, что позволило украинцам удержаться на 6-й позиции с отставанием 2:31.8. Несмотря на два дополнительных патрона в "стойке" и увеличение разрыва до 2:57.2, наш биатлонист сохранил за командой 6-е место.

Победу в драматичном финале добыла Норвегия, на 0.8 секунды обойдя Францию. Третьей стала Швеция.

Стоит отметить, что сборная Украины заняла 9-е место в стартовой гонке 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Елена Городная и Артем Тищенко в финском Контилохти отлично провели одиночною смешанную эстафету.

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