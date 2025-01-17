Превзошла ожидания! Украина провела 'убегающую' эстафету на КМ по биатлону: результаты гонки

Мужская сборная Украины по биатлону показала лучший результат сезона Кубка мира в эстафетной гонке. Подопечные тренерки Надежды Беловой заняли шестое место на этапе в Рупольдинге, причем на экваторе дистанции "сине-желтые" занимали вторую позицию, однако удержать ее не смогли.

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На гонку наставница нашей сборной избрала тактику так называемой убегающей эстафеты, пишет портал biathlon.com.ua. Это значит, что стартовые этапы бегут сильнейшие спортсмены. В случае украинцев это были капитан Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.

Минусом такой тактики является то, что с каждым этапом команду начинают догонять соперники. В то же время Артем Дудченко и финишер Тарас Лесюк сумели удерживать достаточно высокий темп прохождения трассы.

В итоге украинские биатлонисты обошлись без штрафных кругов, использовав семь дополнительных патронов. В итоговом протоколе отставание "сине-желтых" от победившей Франции составило 1 минута 19 секунд.

Второе место досталось шведской сборной, которая опередила сборную Германии на 20 секунд. Норвегия сенсационно осталась без наград.

Шестое место стало для украинцев лучшим результатом эстафеты с декабря 2023 года, когда на этапе в Хохфильцене они заняли пятую строчку.

Как сообщал OBOZ.UA, биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина принесла нашей стране первую медаль сезона Кубка IBU, завоевав "бронзу" в короткой индивидуальной гонке на пятом этапе в словацком Брезно-Осрбли.

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