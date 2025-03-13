Украинская биатлонистка установила исторический рекорд на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Городна впервые в своей карьере добыла очки в общий зачет Кубка мира. Историческое событие произошло в короткой индивидуальной гонке на восьмом этапе нынешнего сезона, который 13 марта стартовал в словацкой Поклюке.

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20-летняя спортсменка из Львовской области стала одной из всего лишь пяти участниц гонки, кому удалось пройти без промахов все четыре огневых рубежа. Именно благодаря этому Городна сумела установить собственный рекорд, заняв 13-е место. Украинка отстала от победительницы на 2 минуты 42 секунд.

Строчкой выше в итоговом протоколе расположилась лидер "сине-желтых" Юлия Джима, которая промахнулась на третьем огневом рубеже. Еще одна украинка, Кристина Дмитренко, финишировала в топ-20, заняв 18-ю строчку.

Саму гонку выиграла француженка Жюлья Симон, которая преодолела дистанцию в 12,5 километров за 38 минут и 8 секунд. На 39 секунд от нее отстала представительница Швеции Ханна Эберг. А бронзовую награду завоевала Францисска Пройсс из Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по биатлону завоевала первую за три года медаль, финишировав третьей в эстафете на 7-м этапе Кубка мира, который проходил в чешском Ново Место.

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