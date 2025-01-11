Норвежские чемпионы мира по биатлону развернули флаг Украины после гонки Кубка мира. Фото и видео

Олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. Норвежцы во время цветочной церемонии после спринта на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе взяли флаг Украины.

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Пидручный финишировал четвертым. Улдал и Легрейд стали пятым и шестым соответственно.

"Я держал флаг один, и Стурла предложил присоединиться, поддержать меня. Улдал тоже сказал, что хочет помочь", – поделился эмоциями Пидручный в интервью "Суспильному".

После церемонии Дмитрий поблагодарил норвежцев, отметив, что их поддержка очень важна для него и для Украины.

Легрейд ответил, что это важно и для них, и заверил, что они всегда готовы помочь.

Кроме того Стурла опубликовал фото с украинским флагом у себя в Instagram, отметив, что рад разделить с Пидручным цветочную церемонию.

Также пост с фотографиями разместил официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU).

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