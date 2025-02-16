Впервые в истории! Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась абсолютным рекордом. Видео

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе стал абсолютным рекордсменом по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира по биатлону. Это достижение 31-летний уроженец Стрюна установил после победы в гонке преследования на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.

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Бе завоевал 22-ю золотая медаль на мундалях. Норвежец защитил титул чемпиона мира в гонке преследования, опередив американца Кемпбелла Райта на 8,6 секунд. "Бронзу "выиграл француз Эрик Перро, отставший от победителя на 20,8 секунд.

Этот успех стал для Йоганнеса вторым рекордным титулом в этом чемпионате. Ранее он стал чемпионом мира в спринте, что позволило ему побить рекорд Уле-Эйнара Бьерндалена по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Теперь Бе единолично возглавил список биатлонистов с наибольшим числом личных побед на чемпионатах мира — у него 12 золотых медалей, что на одну больше, чем у Бьерндалена и француза Мартена Фуркада, у которых по 11.

"Очередной исторический день. Вчера это был рекорд по общему числу золотых медалей, а сегодня — по личным титулами. Прекрасные выходные", — отметил Бе после победы.

Он рассказал, что на финише гонки у него практически не осталось сил, но его хорошая стрельба, особенно последняя, и решительный финиш позволили сохранить преимущество перед Райтом.

Йоханнес может обновить свой рекорд по числу личных побед уже в следующей гонке — индивидуальной, которая пройдет 19 февраля. В этой гонке Бе будет защищать титул чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоханнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе вместе с партнерами по сборной сфотографировался с украинским флагом на подиуме. Этот жест норвежцы объяснили поддержкой нашей страны.

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