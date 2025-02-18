Олимпийская чемпионка развернула флаг Украины, установив рекорд на чемпионате мира по биатлоне. Видео

Олимпийская чемпионка по биатлону эстафете (Сочи-2014) Юлия Джима показала выдающийся результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Она закрыла все 20 мишеней и заняла 5-е месте, установив рекорд карьеры в личных стартах на уровне ЧМ.

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На цветочную церемонию 34-летняя киевлянка пришла с флагом Украины.

"Я засыпаю и просыпаюсь с телефоном, слежу за новостями. Думаю, сейчас даже такие результаты, как пятое место, имеют значение. Мы должны показывать миру, что мы есть. Желаю всем терпения и победы", – призналась Юлия в интервью "Суспильне.Спорт".

На финише Джима опередила ближайшую соперницу более чем на минуту. Однако из-за благоприятных погодных условий многие биатлонистки показывали точную стрельбу, и в итоговом протоколе украинка заняла 5-е место. При этом даже шведская звезда Эльвира Эберг не смогла обойти Джиму на последнем круге, уступив ей 10 секунд.

Еще один отличный результат для Украины показала Кристина Дмитренко – с идеальной стрельбой она заняла 11-е место и квалифицировалась в масс-старт. В свою очередь, Анастасия Меркушина и Олена Городна принесли очки в Кубок наций, что позволило украинской сборной вплотную приблизиться к Австрии в борьбе за 7-е место.

"Конечно, хотелось медаль, и все за нее боролись. Но с учетом того, что перед гонкой я заболела, результатом довольна. Смогла отстреляться на ноль, но скорости не хватало. После болезни очень тяжело – здесь еще и высота, плюс на рубеже был ветер то слева, то справа, приходилось постоянно корректировать стрельбу", – рассказала Джима.

В декабре прошлого года Джима показала лучший за три года результат в гонке Кубка мира по биатлону. Юлия заняла четвертое место в спринтерской гонке во французском Анси.

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