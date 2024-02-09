'Непослушный ребенок': Усик потроллил Фьюри после срыва боя 17 февраля

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) спокойно отнесся к новости о переносе поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). По признанию нашего боксера, он не видит смысла в том, чтобы эмоционально реагировать на это событие, так как это не изменит ситуацию.

Об этом Усик рассказал в интервью авторитетному изданию The Times. Украинский чемпион также вновь подчеркнул, что его не задевают высказывания Цыганского короля, как называют британского боксера, а также выразил полную уверенность в своей победе в поединке 18 мая.

"Я могу либо винить мир во всех своих проблемах, либо попытаться улыбнуться и сделать его лучше. Может быть, легче не станет, но с этим легче жить, если находишь что-то позитивное. Это обычный бой против большого парня, который владеет моим поясом. Вопрос не в том, выиграю ли я, а в том, когда это случится. Даже если кто-то пытается играть со мной, он играет по моим правилам. Иногда вам просто нужно разрешить непослушному ребенку немного поорать", – сказал Усик.

Напомним, изначально бой Усик – Фьюри должен был пройти 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента. Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

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