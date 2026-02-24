Понятие "элита" в Украине долгое время было, как ГМО. Ею называли тех, кто владел капиталом, контролировал медиа, имел доступ к политическим решениям и погряз в коррупционных схемах. Фактически речь шла не об элите, как ответственной группе, а о касте сибаритов в слабом государстве. Война радикально все изменила. Впервые за многие десятилетия украинское общество получило реальный критерий отбора: не доступ к ресурсам, а участие в защите страны и общества. И это не эмоциональный сдвиг, а тектонический. Всегда после экзистенциальных войн государства формируют новый правящий и управленческий слой с военным опытом. Причина проста: война – самый жесткий механизм селекции, который одновременно проверяет компетентность, психологическую устойчивость, способность к управлению, готовность брать на себя ответственность.

Війна, як фільтр

У мирний час еліти формуються переважно через економіку: накопичення капіталу, преміальну освіту, соціальні зв’язки, доступ до інформації. Але ці способи не перевіряють головного – здатності діяти в умовах ризику для самого існування держави, а також – якими є справжні внутрішні цінності людини. Війна ж створює унікальну ситуацію, коли рішення мають безпосередні наслідки у вигляді життя або смерті, а відповідальність не може бути делегована або схована. Реальні переконання і цінності оголюються і усім стає видно хто ти: "кіборг", який добровільно летить на ротацію в оточену Азовсталь чи колишня попса, яка з-за кордону "шкодує", що не в окопах. Саме тому значну частину елітного "сміття" перші вибухи війни здули за кордон. А те, що лишилось, практично зникло з публічного простору.

Соціологічні дослідження після великих воєн показують схожий ефект у різних країнах: ветерани стають найбільш активною групою у державному будівництві. Причина не лише в моральному авторитеті. Війна формує специфічний тип мислення: орієнтацію на результат, мінімізацію хаосу, розуміння реальної вартості ресурсів, нетерпимість до безвідповідальності.

Військові – це суперові організатори і управлінці. Хто, як не вони, на фронті з нічого роблять щось. Вони пройшли все – від побудови елементарної інфраструктури для виживання в окопі і до потужної логістики та систем, які тримають фронт і все, що біля нього. Крім того, військові – найбільш згуртована спільнота. Оскільки, всі у ній зіткнулись з одними і тими ж викликами, і несли однакові втрати. А тому, якщо управлінську систему держави освоять люди, які пройшли горнило фронту – то неможливо уявити "феодальну" гризню між ними за бюджетний пиріг чи якісь сфери впливу.

Український історичний прецедент

Україна вже не раз намагалася створити власну еліту в умовах війни. Період 1917–1921 років – ключовий приклад. Формально УНР мала інтелектуальну еліту: публіцисти, історики, юристи, соціалісти-теоретики. Але реальна державна спроможність формувалася через військові структури. Симон Петлюра, Євген Коновалець, Юрій Тютюнник, Михайло Омелянович-Павленко були не просто командирами. Вони одночасно виконували функції міністрів оборони, дипломатів, кризових менеджерів. Фактично українська держава тоді існувала настільки, наскільки існувала її армія.

Проблема полягала в тому, що військова еліта не встигла перетворитися на стабільну політичну та управлінську верству. В результаті після поразки УНР ця еліта або загинула, або емігрувала, або була фізично знищена.

УПА, як приклад еліти без держави

В минулому столітті найціліснішою українською елітою фактично стала УПА. Це була структура, яка поєднувала військову, політичну, адміністративну та освітню функції. Командири УПА не лише воювали, але й:

* організовували підпільні школи

* створювали систему фінансування

* підтримували медичну службу

* вели пропаганду

Роман Шухевич є типовим прикладом такої еліти. Він одночасно був стратегом, організатором, символом і практичним керівником. Це була еліта, яка не мала доступу до ресурсів, але мала максимальний рівень самопожертви та дисципліни.

Український історик Іван Сварник, який наразі є директором Львівської обласної наукової бібліотеки нагадав, що саме завдяки військовим перша українська держава отримала свою незалежність: "Військові завжди були на передньому краю у вирішальних моментах для країни. Вони справляли величезний вплив на політичне життя. Я нагадаю, що 4-й Універсал, тобто оголошення незалежності УНР було ухвалено Центральною радою виключно під тиском військових. Тоді військовий з’їзд висунув вимогу до Центральної ради – негайно проголосувати за незалежність", – зазначив Сварник.

Окремо слід наголосити на ролі військових навчальних закладів у формуванні нової української еліти. "Цвіт нації" не зростає лише в окопах. Війна є каталізатором і перевіркою, але інституційна еліта формується там, де є системна підготовка, дисципліна, стратегічне мислення та культивування відповідальності з юного віку.

А тому стратегічну елітотворчу функцію відіграють середовища, в яких поєднуються академічна освіта, військова підготовка, історична пам’ять і культура служіння. Перелік не такий і великий – київські військові Ліцеї імені Івана Богуна, Ліцей №23 "Кадетський корпус", львівський Ліцей імені Героїв Крут, Одеський морський ліцей тощо.

"Військово-патріотичне виховання – це те, що відрізняє військові ліцеї від традиційної школи. Це принципово важливо: держава не може спиратися лише на героїзм воєнного часу. Їй потрібні офіцери, управлінці, аналітики, дипломати з внутрішнім кодексом честі та розумінням цінності держави, як системи. Саме у таких ліцеях формується раннє усвідомлення того, що служіння – це не романтика, а професія і відповідальність. Історично всі успішні держави інвестували в такі інституції: від прусських кадетських корпусів XVIII століття до сучасних ізраїльських військових шкіл", – вважає директор Київського Ліцею №23 "Кадетський корпус" Наталія Головіхіна.

Не ми перші, не ми останні...

США після Другої світової

Після 1945 року американська політична еліта майже повністю складалася з ветеранів. Президент Дуайт Ейзенхауер був верховним командувачем союзних військ у Європі. Джон Кеннеді – офіцером ВМС. Більшість сенаторів і губернаторів мали військовий досвід. Ці люди створювали систему міжнародних союзів, ядерного стримування, економічного зростання. Вони мислили категоріями стратегічної безпеки, а не лише економічної вигоди. Саме це дозволило США уникнути ізоляціонізму і стати глобальним лідером.

Ізраїль

Ізраїльський випадок є ще більш показовим. Майже всі прем’єр-міністри Ізраїлю мали військове минуле: Давид Бен-Гуріон, Іцхак Рабін, Аріель Шарон, Ехуд Барак. Армія в Ізраїлі стала головним соціальним ліфтом і водночас головним механізмом формування політичної еліти. Причина проста: держава існує в умовах постійної загрози, тому управлінська компетентність напряму пов’язана з військовою спроможністю.

Франція

Шарль де Голль – класичний приклад військової еліти, яка відновила державу після національного приниження. Саме люди з руху Опору сформували нову адміністрацію Франції, реформували армію, створили сучасну конституцію.

Чому олігархічна еліта в Україні померла назавжди?

Олігархічна еліта, яка існувала в Україні до війни, не відповідала класичному визначенню еліти. Бо:

не була носієм довгострокового державного інтересу

не створювала інституцій

не мала мотивації захищати систему, яка дозволяла їй збагачуватися

Фактично це була група гедоністичних паразитів, яка використовувала слабкість держави, як джерело для свого розкішного життя. В умовах війни така модель виявилась нежиттєздатною: капітал легко вивозиться, активи зникають, а реальний ризик несуть не власники, а суспільство.

Нова еліта формуватиметься не через декларації, а через соціальну практику Вже сьогодні ветерани стають:

мерами

керівниками громад

підприємцями

менеджерами кризових проєктів

волонтерами, які перетворюються на управлінців

Їхня перевага в тому, що вони не сприймають державу, як абстракцію чи тимчасове джерело для накопичення особистого ресурсу. Для них держава – це система виживання себе, сім’ї, сусідів, друзів..., а не спосіб збагачення. Врешті-решт, еліта будь-якої країни – це не соціальний статус, а функція. Вона виникає там, де є відповідальність за існування спільноти. В українських умовах таку відповідальність взяли на себе військові. І хоча усі вони добряче втомились від пережитого, їм все одно доведеться увійти в управлінську і політичну еліту і закріпитись там. Бо інакше туди повернуться ті, хто там вже був і наразі причаївся в очікуванні сприятливих умов.

Історик Іван Сварник каже – як тільки закінчаться бойові дії і чимало військових буде демобілізовано, найактивніші з них обов’язково підуть в політику.

"Щодо цього в мене немає ніякого сумніву. І це дуже добре. Бо досвід минулих років показав, що до тієї ж Верховної ради потрапляло дуже багато випадкових людей. Вони не мали ніякого досвіду: ні управлінського, ні політичного. І діяли відповідно. Військові, які їх замінять теж не матимуть політичних управлінських навичок, але вони їх набудуть. Проте військові – це люди з іншими цінностями. І це головне", – вважає Сварник.

До того ж, на відміну від угруповань країни-агресора, які всмоктали в себе андеграунд, що спокусився на гроші і можливість мародерити, ЗСУ стали хабом високоосвічених кадрів різних професій – вчителів, науковців, митців, юристів, економістів, фінансистів тощо. Це колосальний досвід помножений на зрощення стійкості на полі бою, кмітливості виживання, винахідливості та сили духу.

А тому Україна отримає не просто нові обличчя, а новий тип еліти – не олігархічний, не декоративний, не корупційний, а військово-громадянський. Еліту, яка розуміє ціну рішень не з економічних звітів, а з досвіду втрат. Історія показує: держави відновлюють не ті, хто вміє заробляти на слабкості системи, а ті, хто вижив у момент, коли система могла зникнути взагалі. Саме такі люди і стають справжньою елітою – не за формою, а за суттю.