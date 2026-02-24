Заблокировать не удалось: в ЕС утвердили 90 млрд евро "репарационного кредита" для Украины

Президент Европейского парламента Роберта Метсола подписала решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро в 2026 и 2027 годах. По ее словам, средства пойдут на поддержку обороны Украины, защиту безопасности и свободы, а также "достижение реального и длительного мира". Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России.

Об этом Метсола сообщила на своей официальной странице в X. Соответствующий законодательный акт был принят Европарламентом 11 февраля.

Пакет финансирования на 90 млрд евро состоит из 60 млрд евро военной помощи и 30 млрд евро бюджетной поддержки. Он был согласован Европейским советом еще в декабре 2025 года.

Тогда Венгрия, Словакия, Чехия отказались от участия в финансировании Украины по этой программе. Позже пророссийские власти Венгрии и Словакии предпринимали новые попытки заблокировать предоставление средств Украине вместе с 20-м пакетом санкций ЕС против РФ – на этот раз из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Однако ключевые решения по кредиту уже были приняты.

Первые средства Украина по программе Ukraine Support Loan может получить уже в апреле-2026. Как отмечали в Министерстве финансов, финансирование позволит укрепить оборонный потенциал Украины, а также обеспечить приоритетные расходы.

Заем будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и под гарантии бюджета Евросоюза, который также покроет проценты за пользование деньгами. Но кредит должен быть погашен только после выплаты Россией репараций. Если же РФ откажется платить за последствия войны, для погашения кредита могут использовать замороженные активы Кремля.

Как будут предоставлять финансирование

30 млрд евро выделят как макроэкономическую поддержку Украине – средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility.

выделят как макроэкономическую поддержку Украине – средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility. 60 млрд евро используют для инвестиций Украины в оборонно-промышленные мощности и закупку военного оборудования.

Средства выделят в соответствии со стратегией финансирования. Проект разработает Украина, но Совет ЕС должен его оценить и утвердить.

Финансирование привязано к выполнению Украиной строгих условий. В частности – соблюдения верховенства права, включая борьбу с коррупцией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС, из-за чего рискует недополучить $115 млрд. Среди невыполненных обязательств – перезагрузка руководства таможни, отмена "правок Лозового" и внешняя оценка нацрегулятора в области энергетики.

