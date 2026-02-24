'Меня поражает прогресс': фон дер Ляйен прокомментировала шансы Украины стать членом ЕС в 2027 году. Видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Киеве, что Евросоюз не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС в 2027 году. Она выступила с такой позицией на пресс-конференции во время визита в столицу.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время общения с журналистами в Киеве. Она ответила на вопрос о возможности вступления Украины в ЕС в 2027 году и объяснила позицию Евросоюза.

"С нашей стороны дата пока невозможна. Но поддержка, с которой вы можете достичь своей цели, с нашей стороны будет предоставлена", – подчеркнула она.

Прогресс во время войны

Фон дер Ляйен отметила, что хорошо понимает важность четкой даты для Украины. По ее словам, процесс вступления в ЕС основан на заслугах, и скорость продвижения зависит от страны-кандидата.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный показатель, которого вы хотели бы достичь", – сказала президент Еврокомиссии. В то же время она подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс во внедрении необходимых изменений.

"Меня поражает прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что в это время продолжается война за выживание", – акцентировала она.

Процесс и условия

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что вступление в ЕС предусматривает выполнение сложных реформ и модернизацию государства. По ее словам, нужно убедить многих людей и изменить страну ради ее же блага.

"Нам надо убедить очень многих людей, модернизировать страну ради блага самой страны", – отметила фон дер Ляйен. Она добавила, что процесс остается поэтапным и зависит от достигнутых результатов.

Напомним, ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года, а к его разработке будут привлекать Украину.

