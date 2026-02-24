УкраїнськаУКР
Объявлены графики отключений света на 25 февраля: какой режим запланирован

Двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 года

В среду, 25 февраля, в большинстве областей Украины снова применят отключения электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток, однако могут существенно различаться в зависимости от региона.

Об плане ограничений на завтра сообщило "Укрэнерго" вечером 24 февраля. Из-за различий в объемах отключений и изменчивой ситуации в энергетике украинцам рекомендуют проверять конкретные графики на ресурсах облэнерго в своем регионе (список ссылок – ниже на этой странице).

Отключения света 25 февраля

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

