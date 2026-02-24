Объявлены графики отключений света на 25 февраля: какой режим запланирован
В среду, 25 февраля, в большинстве областей Украины снова применят отключения электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток, однако могут существенно различаться в зависимости от региона.
Об плане ограничений на завтра сообщило "Укрэнерго" вечером 24 февраля. Из-за различий в объемах отключений и изменчивой ситуации в энергетике украинцам рекомендуют проверять конкретные графики на ресурсах облэнерго в своем регионе (список ссылок – ниже на этой странице).
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Дополняется