'Не готов драться грязно': россиянин Лебедев назвал единственный шанс Фьюри побить Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сможет победить Александра Усика (22-0, 14 КО) лишь с использованием запрещенных приемов. По словам россиянина, украинца просто невозможно перебоксировать, ведь у него высочайший уровень.

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Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Представитель РФ отметил, что единственный шанс Фьюри – нокаутировать оппонента, но попасть по украинцу будет невероятно трудно, так как Усик демонстрирует невероятное движение на ногах.

"Школа Александра Усика гораздо выше, чем у Тайсона Фьюри. Но у второго свои особенности, английская школа, специфическая. Ожидал, что он покажет все в первом бою, ведь профессиональный бокс – это не всегда по правилам, существуют разные приемчики. Пытаться перебоксировать Усика бесполезно, это мы видели не раз. Но это супертяжелый вес, Фьюри бьет достаточно, чтобы свалить оппонента. Сумеет ли он попасть? Усик не готов драться грязно, он классический боксер, но к этому нужно быть готовым. Если пойдет такой бокс, то результат может быть другим", – сказал Лебедев.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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