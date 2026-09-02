Будут введены желтый и красный уровни: в Украине изменят алгоритм объявления тревог во время воздушных атак РФ

В Украине планируют изменить систему реагирования на российские воздушные атаки. В частности, введут два уровня угрозы – желтый и красный, а звуковые сигналы воздушной тревоги будут дифференцированы в зависимости от степени опасности.

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Также пересмотрят работу транспорта, укрытий, бизнеса и комендантского часа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Жёлтый и красный уровни опасности

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики нанесения ударов, в частности об использовании дронов для подрыва жизни гражданского населения и экономической деятельности.

"Россия использует дроны, чтобы подрывать нормальную жизнь, и наша задача – сделать так, чтобы их атаки не останавливали жизнь в Украине", – заявил Зеленский.

Систему оповещения планируют обновить так, чтобы люди четко понимали, на какую именно угрозу и как нужно реагировать. Как правило, желтый уровень будет объявляться в случае налета дронов, а красный – в случае ракетной опасности, в частности угрозы баллистических атак, а также массированных ударов.

Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС еженедельно будут определять показатели, по которым будут устанавливаться соответствующие уровни угрозы.

"Люди должны четко понимать, что означает каждый сигнал тревоги и какие действия от них ожидаются", – подчеркнул президент.

Звуковые сигналы воздушной тревоги также изменятся в соответствии с уровнем опасности. При этом повторный запуск сирены для обозначения отбоя уже отменен — сейчас сирена звучит только в начале воздушной тревоги.

Также прорабатывается более четкая географическая дифференциация тревог, чтобы сигнал об опасности и соответствующие меры реагирования применялись именно в тех районах, где существует объективная угроза.

"Главная цель этих изменений – дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания того, как реагировать в каждом конкретном случае", – отметил президент.

Бизнес сможет работать во время "желтого" уровня

Правительство, местные власти, военные, МВД и ГСЧС должны определить четкие критерии, при которых государственные учреждения, органы местного самоуправления, бизнес и другие экономические и социальные объекты смогут работать во время желтого уровня угрозы.

Также планируется обновить нормативы по размещению укрытий в городах, населённых пунктах и на объектах инфраструктуры. Речь идёт, в частности, о мобильных укрытиях.

Премьер-министру поручили подготовить дополнительные меры поддержки для бизнеса, которые позволят быстрее устанавливать модульные укрытия и обустраивать помещения в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Как изменится работа транспорта в Киеве

В столице пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог. В частности, во время желтого уровня будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро.

Киеву также поручили существенно увеличить количество наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки Святошинско-Броварской линии метро во время тревог.

Наземный транспорт должен дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр".

Кроме того, в Киеве планируют сократить продолжительность комендантского часа. Другим городам предложат пересмотреть его границы с учетом реальных потребностей безопасности населения и работы бизнеса.

Школы и детские сады будут работать по прежним правилам

Правила функционирования сферы образования, в частности школ и детских садов, останутся без изменений. Власти подчеркивают, что организация образовательного процесса должна учитывать интересы детей и родителей.

Также Кабинет Министров предусмотрит дополнительную финансовую поддержку для медицинских учреждений. Это должно позволить сохранить необходимый уровень работы государственной и коммунальной медицины.

Алгоритмы реагирования будут пересматриваться еженедельно

Отдельно вводится еженедельный аудит действующих алгоритмов реагирования на угрозы. В случае необходимости меры защиты будут пересматриваться и обновляться в соответствии с ситуацией в конкретных городах и общинах.

К этой работе будут привлекаться правительство, местные власти, бизнес, военные и силовые структуры, а также государственные компании.

Как сообщал OBOZ.UA, враг применяет для террора в Киеве новую тактику – волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе новых модификаций "Шахедов". В ночь на 1 сентября российские войска дополнили атаку массированным ударом баллистических и крылатых ракет.

С 27 августа российские войска применяют против столицы волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе. Речь идет о новых модификациях "Шахедов". В ночь на 1 сентября противник дополнил атаку беспилотников массированным ударом баллистическими и крылатыми ракетами.

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