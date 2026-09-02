Гетманцев заявил, что кризис может наступить уже в октябре: Рада не выполнила важное условие для предоставления помощи

Народные депутаты вновь провалили законопроект об отмене налоговой льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Официально депутаты отстаивают возможность для украинцев заказывать дешевые товары, в основном из Китая. Цена такой возможности – миллиарды евро помощи, которые мы потеряем из-за отказа выполнить одно из взятых на себя обязательств. А еще – возможность вовремя выплачивать зарплату украинским военным.

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Из-за провала голосования к депутатам обратился президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что сейчас международная финансовая поддержка – вопрос выживания страны, а взятые на себя обязательства необходимо выполнять.

В блиц-интервью для OBOZ.UA председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о последствиях такого голосования. Самое важное – если ситуация не изменится, могут начаться задержки с выплаты денежного довольствия военным.

Подробнее – читайте в материале.

– Депутаты не выполнили условия международной помощи, посылки стоимостью до 150 евро и в дальнейшем не будут облагаться налогом. Вы заявили, что это огромная проблема для страны. Какими могут быть последствия?

– Проблема имеет несколько уровней. Самая масштабная – это состояние наших государственных финансов. На сегодняшний день у нас уже выявлен дефицит со стороны Минобороны в результате тех или иных решений, которые принимались предыдущим руководством – это 27 миллиардов долларов. То есть это та сумма, которой нам не хватает до конца года, чтобы профинансировать армию, включая выплаты военным. Это катастрофа.

Второй вопрос – это дефицит при условии, что мы получим 30 миллиардов, гарантированных нам в соответствии с нашими международными обязательствами. Это Ukraine Facility, кредитные программы с Европейским союзом, МВФ, Всемирным банком и некоторые более мелкие суммы от правительств иностранных государств, прямые контракты, прямые кредиты. Так вот, если мы все это выполним, то получим эти 30 миллиардов. Если мы не выполним, то дефицит увеличится на ту сумму, которую мы не доберем. Дефицит составит примерно 50-57 миллиардов долларов – именно столько нам может не хватить до конца года. А это означает отсутствие выплат зарплат, пенсий, денежного обеспечения военным, не говоря уже об оружии.

С учетом этого мы должны выполнять все взятые на себя обязательства, в число которых входят и эти злополучные посылки. Мы согласовали эти обязательства, Верховная Рада одобрила, все ратифицировали соглашение с Европейским Союзом, частью которого является этот меморандум.

То есть это большая катастрофа, которая надвигается на нас, и посылки занимают здесь небольшую часть. Во вторник же провалили не только посылки, но и абсолютно нейтральный вопрос о формировании Счетной палаты. Что касается посылок – речь идет о пакете на 4,2 миллиарда евро от ЕС и программе с МВФ на 1,6 миллиарда долларов, которая сорвется, о чем нас неоднократно предупреждали. Платформы (такие как OLX) – там есть вопросы, но это технические моменты, мы их уладим, они находятся на стадии подписания.

Отказ от НДС для посылок до 150 евро когда-то ввели потому, что администрирование обходилось дороже, чем собранная сумма. Но пришла цифровизация и позволила облагать налогом всё, что движется, и остановить тех, кто дробит партии товаров, чтобы не платить НДС. Все страны мира отменили эту льготу, мы – единственная страна, где она осталась, причем во время войны. В 2025 году поступят посылки на колоссальные суммы, бюджет недополучит 33 миллиарда гривен. Причем 74% из них – это китайские товары, 10% – польские. Получается полная ерунда: мы штрафуем нашего отечественного товаропроизводителя и говорим "плати 20%", а китаец не платит, потому что его поддерживает сначала китайское правительство, а затем – украинское.

– При этом украинские легальные импортеры никогда этой скидкой и не пользовались...

– Это действует исключительно для серого бизнеса и средних контрабандистов. У нас есть документы по делам в Харькове, когда брендовая обувь шла на несуществующих людей, которые "заказали" по несколько пар. И мы сталкиваемся с существенным сопротивлением со стороны депутатов, которые в Верховной Раде ориентированы на коммерческие интересы и защищают конкретных людей.

– Что можно ответить тем Вашим коллегам, которые пугают, что посылки станут дорогими?

– Во-первых, мы не взимаем пошлину с посылок, отправляемых от частного лица частному лицу, на сумму до 45 евро – вообще не взимаем. Во-вторых, цена на товары формируется рынком. Вопрос не в том, подорожает ли товар, а в том, окажется ли маржа в кармане контрабандиста или в кармане бюджета и армии. Страна уже пятый год всерьёз обсуждает, облагать ли НДС китайские трусы! В прошлый раз мы набрали 217 голосов, сейчас – 198. Люди в зале не понимают последствий.

– Как партнеры это воспримут?

– Они воспринимают это так: у нас дефицит в 27 миллиардов на армию, а мы даже не выполняем элементарные обязательства. Европа вводит дополнительные сборы с посылок в общий бюджет ЕС, из которого нам предоставляют помощь, а мы свои посылки не облагаем.

– Когда ожидать кризиса и есть ли шанс исправить ситуацию?

– Времени практически не осталось – критическая точка наступит уже очень скоро. Если депутаты, провалившие это голосование, немедленно не опомнятся и не вернутся в зал с другой позицией, последствия в виде задержек выплат военным почувствуют все.

– Как скоро наступит этот момент?

Уже в октябре. Я разговаривал с министром, он предсказывает, что это произойдет именно в октябре.

– А чтобы этот сценарий не осуществился, сколько времени осталось, чтобы очень быстро принять законопроекты и устранить эти пробелы?

– Здесь трагедия в том, что даже если мы начнём действовать очень быстро, не факт, что сможем решить эту проблему. Потому что сумма слишком велика. Сумма просто огромна.

Партнеры не могут перенести нам деньги из 2027 года на 2026-й, потому что мы элементарно не выполняем обязательства. Зачем им нам их переносить, если мы проваливаем базовые вещи?

Абсурдно, что голосовать отказываются оппозиционные группы, которые при этом говорят, что нам нужно быть в ЕС. Они даже по вопросу о Счетной палате не голосуют. Похоже, у них действует ленинский принцип: чем хуже, тем лучше...