Так называется пост в Фейсбуке за 31 августа историка, писателя, редактора и автора документальных фильмов Златы Рапп-Гервалдене (Zlata RappGervaldiene) – его стоит опубликовать в OBOZ и перевести на украинский.

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Мало кто задумывается, как за рубежом, так и в самой России, какую роль играла война в истории этого государства, а, значит, формировала сознание нации.

Как известно, Россия занимает самую большую площадь в мире, являясь при этом крайне малонаселенной с неразвитыми окраинами, что совершенно неудивительно. Ведь, даже если исключить все остальные аспекты, для развития территорий нужны люди. Например, в ряде регионов, таких, как Якутия, Чукотка, Магаданская область и так далее, плотность составляет менее одного человека на квадратный километр. В Москве же, только по официальной статистике, не учитывающей огромное количество нелегальных мигрантов, плотность более пяти тысяч человек на квадратный километр. То есть, мы видим классические показатели стран Третьего мира.

Интересно посмотреть и на занимаемую площадь. Например, в одном из регионов России – республике Бурятии проживает менее трех человек на квадратный километр. А между тем, она занимает площадь более 350 тыс. кв. км., и это больше Польши с ее 312 тыс. кв. км., которая является общеевропейским поставщиком основной продукции. Бурятия по площади крупнее Финляндии с ее высочайшим уровнем жизни и уникальной социальной системой. Она равна по площади побежденной и растоптанной некогда Германии, ныне поражающей весь мир уровнем жизни и качеством продукции. Нужно ли продолжать дальше?

Впрочем, к качеству жизни Россия никогда особенно и не стремилась. Ее больше занимали войны. Удивительно ли, что населения для развития территорий у нее маловато? Какой же период времени Россия провела без войн? И были ли хоть какие-то из этих войн оборонительные? Давайте обратимся к самым золотым векам в истории России. Может, хотя бы тут все благополучно? Итак, 18 век. Полагаю, ни для кого не секрет, что все войны Петра I были агрессивными, наступательными и оккупационными. Это особо не скрывают даже одиозные учебники российской истории.

1700-1721 Северная война. Нападение России на Швецию.

1710-1713 Прутский поход. Продолжение войны с Турцией, на которую напала Россия еще в 17 веке.

1722-1723 Каспийский поход. Нападение на Персию.

Подготовка похода в Индию.

В процессе Северной войны происходит расправа над Украиной. Всю свою сознательную жизнь Петр провел в завоевательных походах.

Сменила на престоле его супруга Екатерина I и вот ее результат: необъявленная война против Персии на Кавказе.

Однако далее мы видим чудо. После скоропалительной кончины императрицы, на престол восходит ребенок. Внук Петра I, Петр II. И вот в период его трехлетнего царствования, а умер он в возрасте 14-ти лет, не произошло ни одной войны!

Зато далее следует племянница Петра I Анна Иоанновна:

1733-1735 – агрессивная война "за польское наследство".

1735-1739 – агрессивная война с Турцией.

Следующей на престол в результате очередного переворота восходит незаконнорожденная дочь Петра I, Елизавета Петровна. Вот, как выглядит ее внешняя политика:

1741-1743 агрессивная война с Швецией

Семилетняя война 1756-1763. Нападение на Пруссию.

Что касается Семилетней войны, то шла она при трех императорах: Елизавете, Петре III, полностью поменявшем ход войны, и закончена была при Екатерине II.

При Екатерине II, вступившей на престол тоже в результате переворота, убившей мужа законного императора, армия России еще больше разрастается. Ее войны следуют одна за другой:

русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Нападение России на Турцию.

захват Крыма у крымских татар в 1783 г.

русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. Новое нападение на Турцию.

русско-шведская война 1788 – 1790 гг.

спровоцированный конфликт с Швецией.

кровавые разделы Польши 1772, 1793 и 1795 г с подавлением восстания Костюшко 1794 г.

Ни одной оборонительной войны.

Посмотрим, как же обстояли дела дальше. 19 век открывает император Павел I. Не худший император, кстати. Тем не менее:

1798-1800 – Средиземноморский поход. Захват Россией Ионических островов и острова Корфу. Кстати, эти территории явно удержать Россия бы не смогла. За что гибли ее солдаты. За что они убивали других?

1799 – Поход Суворова, захват большей части Италии.

1799 – Нападение на Голландию. С Нидерландами у России никогда не было не только общих границ, но и противоречий.

1799 – Швейцарский поход.

1801 – Индийский поход. Попытка завладения России Индией. Провальная, разумеется.

Такой географии в российских завоеваниях еще не встречалось.

Ну и, наконец, примером бараньей упертости являются антифранцузские коалиции Александра I. При том, что с Францией у России отсутствовали общие границы и несмотря на то, что российская армия неизменно ложилась в землю на чужих территориях при сражениях с французами, Александр не упустил ни одной возможности снова выступить против Наполеона, нарушая все предыдущие договоренности.

Итак, Александр I:

Русско-персидская война 1804 – 1813.

Нападение России на Персию. Первый год Россия воевала без объявления войны и лишь, когда получила сдачи, начала возмущаться. Очень характерно. Не правда ли?

Русско-турецкая война 1806 – 1812. Нападение России на Турцию.

Русско-шведская война 1808 – 1809. Нападение России на Швецию. Захват Финляндии.

Антифранцузские коалиции. Нападение России на далекую Францию, с которой не было общих границ.

Вторая: 1798-1802. В первую вступила еще Екатерина.

Третья: 1805.

Четвертая: 1806 – 1807.

Пятая: 1809.

Шестая: 1813 – 1814.

Седьмая: 1815.

Война с Наполеоном 1812, когда Александр двинул войска на Польшу, но получил контрудар от Наполеона. Это принято считать какой-то отечественной войной, в процессе которой, глава государства прятался, как бы сейчас сказали: в бункере. И не показывал оттуда своего носа.

Необъявленная война за Северный Кавказ. Генерал Алексей Ермолов так охарактеризовал в своих записках оккупацию Россией Северного Кавказа: "Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать её, или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так поведём же осаду."

Тенденция продолжается и при Николае I. На этот раз Россия замахнулась на Босфор и господство над морями.

Продолжение кавказской войны 1817 – 1864.

Русско-персидская война 1826 – 1828, Нападение России на Персию.

Русско-турецкая война 1828 – 1829, Нападение России на Турцию.

Крымская война 1853 – 1856.

Подавление польско-литовского восстания 1830-1831.

Подавление венгерского восстания 1848-1849.

Все войны начаты или спровоцированы Россией. Что же у нас будет во второй половине 19 века?

Александр II:

Кавказская война 1817–1864, окончание.

Присоединена значительная часть Туркестана (1865–1881),

Необъявленная война с Китаем (1858–1860)

Необъявленная война с Турцией 1876.

Официальная русско-турецкая война 1877–1878.

Подавление польского восстания 1863-1864 годов. После расправы с восставшими, начали применяться публичные казни выживших. Кстати, смертная казнь в России – это совершенно отдельная тема, поскольку лишь изредка она регулировалась законодательством и в основном применялась по принципу: почему бы нет, как в данном случае. Лишь дотошный Петр I сумел определить законодательно применение смертной казни к более, чем ста видам преступлений… Особенно за непочтительное отношение к монаршей особе. И эта тенденция веры в царя-батюшку была пронесена через века и имеет отражение в менталитете сегодня.

Ну, и наконец, один из российских императоров получил уникальное прозвище: Миротворец. Означает ли, что он не вел никаких войн? Ну, если считать, что когда войска приходят и вырезают население, это не война, а прогулка за грибами, то, конечно, не вел. А вообще, если серьезно, то Александр III Миротворец сам НЕ НАЧИНАЛ войну. Он её просто продолжил. Продолжение завоевания Средней Азии. 80-е годы захват туркменских территорий.

Завершает 19 век император Николай II. Начинает он свое правление традиционно. Как? Разумеется, с войны.

Вторжение в Манчжурию 1894-1895.

Окончательное завоевание Средней Азии. К 1895 году границы России установлены по реке Пяндж (граница Афганистана).

О том, что происходило с Россией весь 20 век – это отдельная тема. Сейчас лишь хочу добавить, что все войны, которые вела Россия на уничтожение чужих народов и не щадя кладя собственных солдат, были агрессивно-оккупационными. В ее истории не случалось ни единой войны, которую бы не она начала или не спровоцировала. И, разумеется, они никогда не были никакими освободительными, если, конечно, не считать освобождение курятников от кур, девиц от ненужной девственности, мужчин от жизни, а в целом население от имущества.

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Хороший обзор! Но стоит добавить намерение Екатерины I напасть в 1726 году на Данию, недавнюю союзницу в Северной войне. Уже был готов корпус в 40 000 штыков и мощная эскадра. Впрочем, этот колоритный эпизод стоит отдельной публикации.