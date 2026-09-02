Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации об опасности полетов над РФ и призвала запретить их

Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о высоких рисках для пассажирских самолетов в российском воздушном пространстве и призвала добиться полного запрета полетов гражданской авиации над территорией РФ. Опасность связана с войной, применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Об этом говорится в письме министра инфраструктуры Украины Николая Калашника генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Салазару Гомесу, сообщает ZN .UA. В документе украинская сторона напомнила, что закрыла свое воздушное пространство еще в ночь на 24 февраля 2022 года, тогда как Россия продолжила полеты, несмотря на риски для безопасности.

Россия уже создавала угрозу для гражданской авиации

Калашник отметил, что пренебрежение Россией рисками для безопасности во время войны привело к ряду авиационных катастроф. Среди них министр назвал поражение российской ПВО самолета Azerbaijan Airlines в 2024 году.

Также он упомянул удар по бизнес-джету Embraer Legacy 600 в Тверской области в 2023 году и поражение ЗРК "Тор" лёгкого самолёта Alto NG вблизи Коломны в марте 2026 года.

Отдельно Калашник обратил внимание на применение Россией средств радиоэлектронной борьбы и подмену сигналов GPS. По его словам, такие действия создают предпосылки для аварий и уже повлияли на десятки тысяч рейсов авиакомпаний Ryanair, Wizz Air и Finnair.

Он также заявил, что рост числа погибших в результате авиакатастроф гражданской авиации над РФ свидетельствует об опасной тенденции. Дополнительные риски, по словам Калашника, создают закрытые расследования авиационных инцидентов и несоблюдение Росавиацией международных стандартов.

Украина призвала ICAO принять меры

Калашник подчеркнул, что Россия продолжает применять все виды вооружения для нанесения ударов по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры, полностью игнорируя принципы международного гуманитарного права. В связи с этим Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН и вынуждена реагировать на воздушные атаки врага.

Министр отметил, что на фоне спровоцированной Россией эскалации нахождение пассажирских судов в её воздушном пространстве сопряжено с особенно высокими рисками.

"Поэтому мы считаем своим юридическим и гуманитарным долгом вынести это беспристрастное предупреждение об указанной выше опасности", — подчеркнул в письме Калашник.

Напомним, Россия, вероятно, усиливает гибридную кампанию против соседних государств НАТО, используя средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов GPS. В странах Балтии, Польше, Финляндии и Швеции зафиксировали резкий рост таких помех, что создает дополнительные риски для безопасности авиации и связи.

Как писал OBOZ.UA, 24 сентября испанский военный самолёт A330 с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке вмешательства в работу GPS во время полёта вблизи Калининграда. Самолет направлялся на авиабазу Шяуляй в Литве, когда была зафиксирована попытка нарушить работу его навигационной системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!