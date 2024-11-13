Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил надежду на то, что Александр Усик (22-0, 14 О) проиграет Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что будет поддерживать Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, в этом противостоянии.

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Об этом Тайсон заявил в интервью британскому таблоиду Daily Mail. Знаменитый спортсмен отметил, что ждет возвращение Фьюри его чемпионских поясов, но в то же время высоко оценил уровень украинского боксера, который в мае собрал все пояса королевского дивизиона.

"Усик – лучший представитель супертяжелого веса на сегодняшний день. Но я поставлю на победу Фьюри. Почему? Потому что я его фанат. Потому что отец назвал его в честь меня. Поэтому я просто не могу бросить его в этот момент", – сказал Железный Майк.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Искусственный интеллект предсказал, чем точно завершится второе противостояние супертяжей.

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